Perchè l’embrione non si impianta? Cause e rimedi

PISA – Nell’ambito della procreazione assistita le percentuali di successo oscillano tra il 30-35%. Molte coppie mi domandano come mai, quando si va a trasferire una bella blastocisti, questa non riesca a impiantarsi e il test di gravidanza risulti negativo.
Ebbene, ci sono diverse cause, alcune macroscopiche, come per esempio: la presenza di piccoli polipi endometriali, la presenza di fibromi sottomucosi, patologie tubariche varie, processi infiammatori dell’endometrio, endometriosi, fattori genetici della coppia, fattori immunologici, incompatibilità genetica, fattori HLA-G.
Altre cause sono: l’età della paziente, la qualità del liquido seminale, l’obesità, la PCOS, il TSH più alto, le abitudini alimentari errate, il fumo, l’alcool, alcuni ambienti di lavoro, la meticolosità con cui lavorano i biologi, la qualità dei terreni di coltura che si usano, la meticolosità con cui viene effettuato il trasferimento dell’embrione, l’adeguatezza eccelsa degli incubatori, le variazioni del pH, non per ultima l’ansia che la paziente percepisce durante il trattamento o la diminuzione di collagenasi, la ialuronidasi ed altri mediatori chimici coinvolti nell’attecchimento dell’embrione all’endometrio, che possono portare a un fallimento del trattamento.
Quali sono le strategie che attuo, insieme ai collaboratori, dopo anni di esperienza nel settore?
“Prima di tutto correggere le alterazioni anatomiche patologiche, se presenti; correggere gli stati infettivi-infiammatori o autoimmunitari; correggere un eccessivo peso corporeo; far seguire una dieta appropriata; trasferire embrioni di eccellente qualità; proporre anche terapie innovative come l’ozonoterapia, l’utilizzo di farmaci vasodilatatori a livello uterino o terapie di sostentamento dopo il trasferimento dell’embrione“
Dott. Alessandro de Ruggiero
Ginecologo-Ostetrico
Andrologo – Procreazione Assistita
338 2644488