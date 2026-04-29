La rete in fibra torna sotto controllo locale: acquisizione strategica di Devitalia

PISA – La principale rete digitale in fibra ottica a banda ultralarga di Pisa torna sotto il controllo di un operatore radicato sul territorio. L’operazione è stata realizzata da Devitalia, segnando un passaggio strategico per lo sviluppo digitale dell’area.
Dall’acquisizione nasce Agestel Reti Srl, con amministratore unico Fabio Calabrese. “Riportare questa infrastruttura sotto controllo locale significa svilupparla in linea con le esigenze di città, imprese e istituzioni”, ha dichiarato.
La rete, considerata una dorsale fondamentale per la connettività metropolitana, serve già realtà strategiche come il nuovo ospedale, l’aeroporto e il sistema universitario, tra cui la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna.
Dal punto di vista infrastrutturale conta circa 100 chilometri di tubazioni e oltre 3.000 chilometri di fibra ottica già posata, con possibilità di ulteriore espansione. Una rete aperta e flessibile, pensata per supportare servizi digitali avanzati.
L’operazione rafforza il ruolo di Devitalia nel settore e punta a sostenere lo sviluppo della smart city, con ricadute attese su servizi urbani, innovazione e occupazione.Last modified: Aprile 29, 2026