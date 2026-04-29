Lari, torna la festa del Primo Maggio tra musica, dibattiti e spettacoli

Written by Redazione• 4:11 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione La Rossa.

Si rinnova anche quest’anno la tradizione del Primo Maggio a Lari, con una giornata a ingresso libero nel centro storico all’insegna di musica, cultura e socialità.

Dalla tarda mattinata fino a sera, il programma prevede concerti di diversi generi, dibattiti, spettacoli per bambini, danze, cori e dj set, accompagnati da cibo e bevande locali a prezzi popolari. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione La Rossa, grazie al contributo dei volontari, ed è autofinanziata ed eco-sostenibile.

Tra gli appuntamenti, il dibattito “Si scrive sicurezza, si legge repressione”, con ospiti tra cui Clara Statello, Federica Frazzetta e rappresentanti della ex GKN e Cub-Ferrovieri contro la guerra. Spazio anche a numerose associazioni locali con banchetti e interventi.

Ricco il programma musicale con band e artisti come Nothing to Lose, Monna Lisa BlackOut, Kaosforcause, Contratto Sociale, Fish Bones, Or’Coro e il Coro Anpi Pietro Gori, oltre ai dj set.

Per i più piccoli sono previsti laboratori, animazione e letture, mentre per tutti sarà allestito un mercatino artigianale.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Last modified: Aprile 29, 2026