Parco della Cittadella. Nerini (Fdl): “Noi realizziamo i vostri sogni”

Written by Redazione• 7:21 pm• Pisa, Politica

PISA – “Lunedì 18 maggio con la 1° Commissione siamo stati ancora una volta al Parco della Cittadella per vedere l’avanzamento dei lavori. Sono restato favorevolmente impressionato dalla bellezza delle realizzazioni, per quello che rappresenterà il recupero dell’area per tutta la città“, lo afferma Maurizio Nerini Capogruppo FdI, membro della 1°CCP.

“Ricordo una “passeggiata” in quello che era un luogo nel 2014 organizzata dalla lista civica Noi Adesso Pisa affiancata da Fratelli d’Italia dove denunciammo fenomeni di spaccio, di occupazioni abusive, con situazioni di degrado che sono perdurate per decenni. Quando fu aperta la piccola struttura del Gioco del Ponte vicino ai giochi presenti, ruscii anche a portarci l’allora sindaco del PD Filippeschi facendogli promettere degli interventi. Fortunatamente fu steso un progetto che, modificato sostanzialmente in alcune parti, ha permesso di ricevere i finanziamenti PNRR con i quali siamo andati ad intervenire. Oggi si iniziano a vederei risultati a partire dalla zona centrale con i gradoni che potranno ospitare degli spettacoli già di spessore e la parte invece retrostante in erba dove i numeri potranno essere superiori. Impressionante è l’aspetto della “piscina” che ora potrà accogliere un ristorante- bar da mettere a bando, ma per la città ci sono altri luoghi nuovi importanti: la zona dei giochi inclusivi, bellissima e coloratissima, corredata da due gazebo come quelli presenti al Giardino Scotto e il parco archeologico che avrà una grande visibilità a fianco degli Arsenali, il tutto immerso nel verde con grandi piante già presenti. Un luogo magico che restituiamo alla città… e se che qualcuno si affrettasse a dire “che era un progetto del PD”, ringraziamo dicendo: “Noi realizziamo i vostri sogni”, conclude la nota.

Last modified: Maggio 18, 2026