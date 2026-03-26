Paper Day, 190 studenti incontrano le aziende del settore cartario all’Università di Pisa

Written by Redazione• 12:09 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Sono stati 190 gli studenti e le studentesse che mercoledì 25 marzo hanno preso parte alla terza edizione del “Paper Day. Lavorare nell’industria della carta”, la giornata di incontro tra mondo accademico e imprese organizzata dal Career Service dell’Università di Pisa insieme a Confindustria Toscana Nord.

L’iniziativa ha offerto a studenti, laureandi e laureati la possibilità di entrare in contatto diretto con il comparto cartario, candidandosi alle 66 posizioni aperte presentate dalle 15 aziende partecipanti, tra cui A.Celli Group, Sofidel, Lucart e Valmet.

La giornata si è articolata in due momenti: al mattino la presentazione delle aziende e dei profili richiesti, nel pomeriggio i colloqui individuali con i candidati. Spazio anche al “Research-to-Business Matchmaking”, con il coinvolgimento di 11 imprese e 30 ricercatori per favorire collaborazioni su progetti di innovazione.

Ampia la partecipazione da diversi corsi di studio, in particolare Ingegneria, ma anche Economia, Chimica e Informatica. L’iniziativa ha confermato il ruolo strategico del settore cartario per il territorio e il valore della collaborazione tra università e imprese, sia nella formazione che nella ricerca, con focus su sostenibilità, transizione digitale ed economia circolare.

Un appuntamento che continua a crescere e che rappresenta un ponte concreto tra studio e lavoro, in un contesto economico in continua evoluzione.

Last modified: Marzo 26, 2026