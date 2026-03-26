Il Pisa Sporting Club all’apericena solidale “Talenti in Campo” alle Officine Garibaldi

PISA- Anche il Pisa Sporting Club sarà presente all’apericena solidale “Talenti in Campo”, in programma giovedì 26 marzo alle ore 19 alle Officine Garibaldi.
A rappresentare la squadra nerazzurra saranno i calciatori Simone Canestrelli e Mehdi Leris, ospiti dell’iniziativa organizzata a sostegno dei progetti dell’Associazione Talenti Autistici. Nel corso della serata saranno messe all’asta due maglie ufficiali autografate dai giocatori, il cui ricavato contribuirà a finanziare le attività dell’associazione.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3497474509.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Marzo 26, 2026