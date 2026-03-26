Written by Marzo 26, 2026 12:06 pm Pisa SC

Il Pisa Sporting Club all’apericena solidale “Talenti in Campo” alle Officine Garibaldi

HomePisa SCIl Pisa Sporting Club all’apericena solidale “Talenti in Campo” alle Officine Garibaldi

PISA- Anche il Pisa Sporting Club sarà presente all’apericena solidale “Talenti in Campo”, in programma giovedì 26 marzo alle ore 19 alle Officine Garibaldi.

A rappresentare la squadra nerazzurra saranno i calciatori Simone Canestrelli e Mehdi Leris, ospiti dell’iniziativa organizzata a sostegno dei progetti dell’Associazione Talenti Autistici. Nel corso della serata saranno messe all’asta due maglie ufficiali autografate dai giocatori, il cui ricavato contribuirà a finanziare le attività dell’associazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3497474509.

the 9th day of the Serie A Championship between Pisa S.C. 1909 and S.S. Lazio at the Arena Garibaldi Stadium on October 30, 2025 in Rome, Italy.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Marzo 26, 2026
Previous Story
Torna il torneo di minirugby: 800 piccoli atleti in campo alla Bellaria
Next Story
Paper Day, 190 studenti incontrano le aziende del settore cartario all’Università di Pisa

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti