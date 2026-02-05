Il nuovo tecnico del Pisa Oscar Hiljemark si presenta: “Daremo tutto per ottenere la salvezza”

Written by admin• 1:47 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

“Ho già avuto modo di verificare di avere a disposizione un gruppo fantastico“. Tra i convocati anche Illing-junior, Caracciolo e Cuadrado

PISA – Alla vigilia della sfida contro l‘Hellas Verona è tempo di presentazioni in casa Pisa Sporting Club per il nuovo tecnico Oscar Hiljemark, arrivato lunedì notte, dopo l’esonero di mister Alberto Gilardino. Il tecnico svedese è stato accompagnato nella sua prima conferenza in nerazzurro dal Ds Davide Vaira e dall’amministratore delegato Giovanni Corrado.

di Giovanni Manenti

(Foto Credit Roberto Cappello)

Prima della presentazione del nuovo tecnico Giovanni Corrado fa un passo indietro ringraziando il vecchio staff la stampa ed i tifosi: “Rivolgo un saluto allo staff precedente che ha fatto un grande lavoro ed ha lavorato bene ottenendo meno di quanto il Pisa avesse meritato. La decisione è stata sofferta e presa in quanto abbiamo ritenuto che dopo le gare di Milano e con il Sassuolo, la squadra avesse bisogno di una scossa necessaria per cercare la salvezza. Ringrazio anche la stampa ed i tifosi per il supporto fornito in questi mesi e credo che soprattutto il pubblico abbia capito le difficoltà che avremmo incontrato durante la stagione senza farci mancare l’incitamento in ogni partita anche nelle trasferte“.

COSTO BIGLIETTI PISA MILAN. Giovanni Corrado durante la conferenza è tornato a parlare sulla polemica relativa al costo dei biglietti di Pisa-Milan: “Per quanto riguarda le polemiche sul costo dei biglietti per Pisa-Milan occorre ricordare che la nostra società, come ricordato ad inizio campionato, è l’ultima per essere tornata in Serie A, ed è pertanto meno appetibile rispetto al torneo cadetto, ragion per cui dobbiamo tutti crescere per dare appetibilità alla piazza e ciò deve passare attraverso tutta una serie di miglioramenti, sia strutturali che tecnici e per questo abbiamo bisogno del contributo di tutti, tifosi compresi per remare tutti dalla stessa parte“.

Parola dunque al Ds Davide Vaira: “Anch’io tengo a ringraziare Gilardino ed il suo staff per il lavoro svolto e credo che la palla di Leris non entrata per centimetri, rappresenti la sintesi di quello che è stato il nostro percorso di questo campionato, così la scelta caduta su Oscar è stata condizionata dalle caratteristiche del nuovo mister, ovvero un allenatore che avesse le stesse idee di cui avevamo bisogno, ed è stato bravo a calarsi immediatamente nel ruolo e creare empatia con i ragazzi“. Dal Ds anche una precisazione riguardo agli indisponibili a Verona: “Dal punto di vista degli infortunati domani non saranno disponibili Semper, Denoon, Albiol e Vural, mentre tra i convocati ci saranno anche Cuadrado ed Iling Junior per il quale è arrivato il transfert, oltre a Caracciolo che ha recuperato dal leggero infortunio di sabato scorso“.

Dopo le introduzioni iniziali parola al tecnico svedese Oscar Hiljemark: “Sono molto orgoglioso di essere qui e dopo aver parlato con Giovanni e Vaira, ho capito che vogliono il bene della squadra e della città e posso assicurare che darò il massimo per cercare di centrare l’obiettivo della salvezza“, esordisce il tecnico svedese.

IL MESSAGGIO ALLA SQUADRA. “Il messaggio che ho trasmesso alla squadra è stato quello di una compattezza tra i reparti e che tutti devono dare il loro contributo alla causa, perché solo così potremmo ottenere i risultati. Secondo me la squadra ha dei buoni giocatori e dal punto di vista tattico, ritengo che per le loro caratteristiche non posso cambiare la difesa a tre. Non mi sono ancora sentito con Gilardino con cui ho giocato a Palermo, ma lo farò nei prossimi giorni, mentre non ho avuto la possibilità di vedere le partite del Pisa in quanto ero impegnato con la mia squadra“.

GRUPPO FANTASTICO. “Ho già avuto modo di verificare di avere a disposizione un gruppo fantastico e posso assicurare ai tifosi di stare tranquilli, perché daremo tutto per cercare di ottenere l’obiettivo per cui sono venuto a Pisa“.

SUI NUOVI ACQUISTI. “I nuovi acquisti hanno qualità però devono adattarsi al lavoro di gruppo come io pretendo, perché ribadisco che senza un’unità di intenti fra tutti non potremo ottenere i risultati che ci siamo prefissi a cominciare da domani dove voglio vedere che vengano messe in pratica le azioni ed i movimenti che in questi primi giorni abbiano provato in allenamento“.

