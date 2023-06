“Pallone DPendente”di Chicca Gheri, da una rubrica diventa un libro

Scritto da admin• 12:19 pm• Pisa SC, Cultura, Pisa, Tutti

PISA – Da un’idea estiva del 2021 e da una rubrica partita sul nostro portale on Line all’inizio dello scorso campionato, arriva nelle librerie Pallone D Pendente, scritto dalla nostra Chicca Gheri, super tifosa del nostro Pisa, che ci ha raccontato per tutto l’anno, sensazioni emozioni del nostro amato Pisa, senza mai risparmiarsi, senza peli sulla lingua, ma con tanta tanta passione per i colori nerazzurri.

Il libro è ordinabile presso le maggiori libreria online (Amazon, Feltrinelli, Mondadori, IBS, Libraccio, Libreria Universitaria) e presso tutte le libreria fisiche è edito da Etabeta a 23.90 euro.

145 pagine che ripercorrono tutte le emozioni di una stagione vissuta sull’altalena. Dalla falsa partenza, al ritorno di mister D’Angelo, con un finale purtroppo negativo, ma con il mantenimento per il quinto anno della serie B e tante speranze per il futuro.

Chicca Gheri, è nata a Pisa si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Pisa lavora presso la Regione Lazio, direzione Cultura.

Il volume “Pallone D Pendente” è acquistabile con lo sconto del 5% anche direttamente dal sito www.etabeta-ps.com alla sezione Libreria – Libri.

Last modified: Giugno 14, 2023