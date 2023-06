L’Istituto Da Vinci chiude l’anno in musica

Scritto da admin• 12:59 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Sabato 10 giugno, nonostante il meteo avverso, all’istituto Da Vinci l’anno si è chiuso in musica.



Hanno preso parte all’evento sia alunni che professori, coadiuvati da tecnici e il tutto è stato possibile grazie alle strutture messe a disposizione dall’istituto.



“Questa è stata un’occasione per permettere agli studenti, da un lato di esprimere la loro creatività e passione, dall’altro di prendere parte ad un evento di gruppo che aiuta a creare un sano spirito di appartenenza e aumenta la socialità tra i ragazzi. I brani eseguiti hanno spaziato tra vari generi, dal jazz, al pop, al rock. La musica, infatti, tra le sue numerose caratteristiche, in particolare consente una grandissima varietà di generi, e di melodie all’interno dello stesso genere; un inno alla diversità, un’infinita ricchezza. È uno strumento immediato di comunicazione con cui chi esegue può esprimere emozioni, sentimenti, stati d’animo, che vengono tradotti in suoni e azioni, grazie ai quali oltretutto le parole, i testi, assumono ancora più peso. Allo stesso tempo chi ascolta si può immedesimare e può vivere, chi più intimamente e chi condividendole maggiormente, le proprie emozioni. La musica è anche un potentissimo mezzo utile per ricordare; spesso, infatti, i nostri ricordi sono associati a delle particolari canzoni o brani; se la nostra vita fosse un film, sicuramente ognuno di noi avrebbe una propria colonna sonora costruita negli anni e grazie alle esperienze vissute. Questo è anche il nostro augurio, cioè che questo concerto di fine anno possa restare il più lungo possibile, se non per sempre, nei ricordi di chi ha partecipato; che possa essere raccontato all’interno del gruppo di amici degli studenti, e che possa non essere un evento sporadico ma un appuntamento fisso per la scuola, per alunni ma anche per il corpo docente e tutto il personale scolastico”, afferma Maurizio Nerini.



Sono intervenuti all’evento: A. Sakma, E. Tenze e il prof- F. Boni, pop/rock M. Ciardo alla tromba e M. Bonfiglio, improvvisazioni jazz e rock. J. Marrucci e G. Meraglia con gli altri componenti della band Enigma, molto rock.

