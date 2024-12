Accendi il tuo talento: percorsi formativi gratuiti per giovani a Pisa

Written by admin• 2:32 pm• Attualità, Pisa

PISA (13 dicembre 2024) – Si chiama “Accendi il tuo talento” e offre a oltre 200 giovani, tra i 18 e i 35 anni, l’opportunità di partecipare gratuitamente a percorsi formativi specifici, azioni professionalizzanti, corsi motivazionali e tutoraggio. L’iniziativa mira a sviluppare un’offerta formativa di alta qualità, orientata a facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con particolare attenzione alle competenze richieste dalle transizioni digitale e verde.

di Leonardo Miraglia

Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana attraverso il PR FSE+ Toscana 2021-2027 e rientra nel programma Giovanisì, volto a promuovere l’autonomia dei giovani. Per accedere al finanziamento di 300mila euro, è stata creata un’associazione temporanea di imprese (ATI/ATS) che include il Comune di Pisa, l’agenzia formativa Aforisma, Industria Servizi Formazione, Polo Navacchio spa, Cna Servizi, gruppo Paim, cooperativa sociale Arnera e Aipd. Le iscrizioni sono aperte e i corsi inizieranno a fine gennaio 2025.

«In linea con gli obiettivi strategici sulle politiche attive del lavoro», ha spiegato l’assessore Gabriella Porcaro, «l’Amministrazione comunale, in collaborazione con diversi partner, ha deciso di partecipare al bando “Talenti in azione” per ottenere finanziamenti che supportino progetti formativi destinati a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati e inoccupati tra i 18 e i 34 anni, mediante l’acquisizione di nuove competenze». Il progetto “Accendi il tuo talento” punta a promuovere percorsi formativi, sia formali che non formali, che facilitino l’accesso all’occupazione, favorendo anche il lavoro autonomo e l’economia sociale.

«L’iniziativa nasce per contrastare la povertà educativa, che porta molti giovani a perdere fiducia in se stessi e a trovarsi esclusi dai percorsi formativi e dal mondo del lavoro», ha dichiarato Grazia Ambrosino, presidente del centro di formazione Aforisma. «Il nostro obiettivo è riaccendere i loro talenti, stimolarli a crescere personalmente e professionalmente, e offrire loro l’opportunità di acquisire nuove competenze e conoscenze. Per ciascun partecipante sarà elaborato un percorso formativo personalizzato».

Il progetto prevede 324 posti distribuiti su 9 aree didattiche, selezionate in base alle realtà lavorative locali. I settori coinvolti sono: marketing e comunicazione, professioni innovative, logistica e gestione digitale, cura della persona, commercio, turismo, manutenzione del verde e professioni manuali. Oltre alla formazione, i partecipanti riceveranno tutoraggio e sostegno motivazionale.

I partner del progetto collegano i percorsi formativi con le comunità giovanili, le famiglie, le categorie protette e le esigenze del mercato del lavoro, favorendo anche la collaborazione con imprese artigiane, commerciali, tecnologiche e cooperative. I partner includono il Comune di Pisa, Aforisma, Industria Servizi Formazione, Polo Navacchio spa, Cna Servizi, gruppo Paim, cooperativa sociale Arnera e Aipd.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile consultare il sito www.aforismatoscana.net, chiamare il numero 050 2201288, inviare un’email a info@aforismatoscana.net, o recarsi direttamente presso la sede in via dei Cappuccini 2/b a Pisa (orari: lunedì – venerdì, 09:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00).

