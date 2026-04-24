Palaia, apre “I Fiori di Viola”: nuova vita al centro storico

Written by Redazione• 9:11 am• Palaia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PALAIA – Nuova apertura nel cuore di Palaia, dove ha inaugurato “I Fiori di Viola”, negozio di fiori e oggettistica curato da Violeta Quadri. Un’attività che porta colore, creatività e attenzione al dettaglio nel centro storico, contribuendo a rafforzare il tessuto commerciale del borgo.

Il progetto nasce dalla passione della titolare per il mondo floreale e per l’artigianalità, con l’obiettivo di offrire prodotti di qualità e uno spazio accogliente dedicato alla bellezza. Un segnale positivo per la vitalità dei piccoli centri e per il rilancio delle attività di prossimità.

Soddisfazione da parte di Confesercenti, con il responsabile provinciale Claudio Del Sarto e il coordinatore sindacale Giuseppe Diurno che sottolineano l’importanza di imprenditrici capaci di investire nei centri storici, contribuendo a mantenerli vivi e attrattivi.

Un ringraziamento è stato rivolto anche all’amministrazione comunale, con la sindaca Marica Guerrieri e la vicesindaca Alessia Lorenzetti, per il sostegno alle iniziative locali.

L’apertura de “I Fiori di Viola” si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del centro storico, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni e imprenditori possa generare nuove opportunità e rafforzare l’identità del territorio.

Last modified: Aprile 24, 2026