Castelnuovo Val di Cecina capitale della mountain bike: arrivano gli Assoluti E-Bike e la Coppa Italia Enduro

Written by Redazione• 9:17 am• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Il 16 e 17 maggio 2026 Castelnuovo di Val di Cecina ospiterà un appuntamento di grande rilievo per gli appassionati delle due ruote: il Campionato Italiano Assoluto E-Bike e la prima tappa della Coppa Italia Enduro dedicata alle mountain bike muscolari.

Le due competizioni, inserite nel circuito Toscano Enduro Series, rappresentano un traguardo storico per il territorio: è infatti la prima volta che la Toscana accoglie il Campionato Italiano Assoluto E-Bike.

Grande soddisfazione per l’organizzazione da parte dell’A.S.D. MTB Castelnuovo, realtà che negli anni si è distinta per l’alto livello tecnico delle manifestazioni proposte. Il lavoro del team guidato dal presidente Federico Talocchini, insieme al vicepresidente Riccardo Monnecchi e al segretario Federico Pardini, ha reso possibile l’assegnazione di questo importante evento.

Il tracciato di gara si preannuncia spettacolare e impegnativo, con circa 1500 metri di dislivello, cinque prove speciali e una power stage dedicata alle e-bike. I dettagli dei percorsi saranno resi noti nei giorni immediatamente precedenti, secondo quanto previsto dalla Federazione Ciclistica Italiana.

Un ringraziamento è stato rivolto all’amministrazione comunale per il supporto e all’atleta internazionale Tommaso Calonaci, il cui contributo è stato fondamentale nella manutenzione dei sentieri e nella promozione dell’iniziativa.

Con entusiasmo e determinazione, gli organizzatori promettono un evento all’altezza del titolo tricolore, capace di richiamare atleti e appassionati da tutta Italia.

Last modified: Aprile 24, 2026