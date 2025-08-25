Paladini (Forza Italia): “No ai divieti ideologici, i cacciatori sono una risorsa per il territorio”

Written by admin• 2:02 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Lorenzo Paladini, Segretario Provinciale Forza Italia Pisa, Candidato al Consiglio Regionale.

«Un porto d’armi valido solo un anno dopo i 60 anni e il divieto di caccia oltre i 70 o 75 anni: queste sono le proposte avanzate da AVS e **Movimento 5 Stelle» — dichiara Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia e candidato al Consiglio regionale della Toscana. “Un approccio puramente ideologico, che non ha nulla a che vedere con la sicurezza o con la gestione della fauna“.

Paladini critica l’atteggiamento punitivo verso il mondo venatorio:

“Invece di riconoscere il ruolo dei cacciatori come presidio ambientale e strumento di controllo degli ecosistemi, si pensa solo a introdurre nuove restrizioni. Chi caccia oggi lo fa nel rispetto delle regole, sostenendo costi elevati, seguendo corsi di formazione e rispettando obblighi stringenti. Criminalizzare questo mondo è ingiusto e controproducente, perché i cacciatori contribuiscono attivamente alla gestione della fauna e al contrasto degli squilibri ambientali“.

Il candidato di Forza Italia richiama l’attenzione sulle vere priorità della politica regionale: “Servono accessi regolamentati ma certi, trasparenza negli ATC, sportelli digitali efficienti e procedure semplici. Non c’è bisogno di divieti ideologici, ma di efficienza, rispetto e regole chiare per tutti“.

La posizione di Forza Italia è netta: “Siamo dalla parte di chi difende il territorio con responsabilità. Non permetteremo che la Toscana diventi il laboratorio dei divieti imposti da AVS e 5 Stelle. I cacciatori non sono un problema: sono una risorsa. Chi vuole governare deve ascoltare e costruire soluzioni, non colpire per ragioni di propaganda“.

Last modified: Agosto 25, 2025