Torna il Ludobus Valdera: giochi, laboratori e divertimento per i più piccoli

PONTEDERA – Il Ludobus Valdera torna a Pontedera per regalare pomeriggi di gioco, creatività e socialità a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni. L’appuntamento è in piazza Vittime dei Lager Nazisti nelle date di giovedì 29 agosto, giovedì 5 settembre e giovedì 12 settembre.

Il servizio, gratuito, è reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Pontedera, Unione Valdera e cooperativa sociale Arnera. A bordo del Ludobus saranno disponibili giochi, materiali per laboratori, libri e tante altre attività pensate per coinvolgere e divertire.

Dove: Piazza Vittime dei Lager Nazisti, Pontedera

Quando: 29 agosto, 5 settembre, 12 settembre



Orario: dalle 15:00 alle 17:00

Un’occasione speciale per trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della condivisione!

