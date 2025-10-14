Ottimo debutto per la Gruppo Lupi Pontedera: vittoria netta ad Arezzo

Written by admin• 8:07 am• Pontedera, Attualità, Pisa, Sport, Sport

PONTEDERA – Parte nel migliore dei modi il Campionato Nazionale di Serie B Maschile per la Gruppo Lupi Pontedera, inserita nel Girone E. Sabato 11 ottobre, nella prima giornata di campionato, i pontederesi hanno espugnato il difficile campo del Club Arezzo, formazione neopromossa, imponendosi con un netto 3-0.

Una trasferta tutt’altro che semplice, giocata in un palazzetto gremito e dal tifo caloroso ma corretto, che ha reso l’atmosfera ancora più intensa.

Il risultato finale non rende pienamente giustizia a una partita combattuta, nella quale i ragazzi di coach Michele Bulleri hanno mostrato grande concentrazione e capacità di reagire nei momenti più delicati.

Pur con qualche meccanismo ancora da perfezionare, l’Era Volleyball Project ha saputo gestire bene i lunghi scambi, mettendo pressione agli avversari e inducendoli all’errore nei frangenti decisivi. Fondamentale lo spirito di squadra, con tutti i giocatori pienamente coinvolti: preziosi anche gli ingressi dalla panchina di Lazzeri e Lazzeroni, che hanno contribuito nei momenti chiave.

Al termine del match, coach Bulleri ha commentato:

“Siamo stati bravi a non disunirci anche quando siamo andati sotto di qualche punto. Abbiamo servito bene e sbagliato poco: credo che questo abbia fatto la differenza.”

All’interno del gruppo e dello staff tecnico c’è la consapevolezza che il lavoro da fare è ancora molto e che il campionato sarà lungo e impegnativo, ma la vittoria in terra aretina rappresenta una grande iniezione di fiducia. Tornare da Arezzo con tre punti non era affatto scontato e difficilmente lo sarà per chiunque.

