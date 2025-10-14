Potere al Popolo Toscana: “Una pietra tombale sulla favola del voto utile”

Written by admin• 8:03 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Potere al Popolo Toscana.

“Queste elezioni segnano la fine della favola del voto utile. La riaffermazione della coalizione di Giani certifica la vittoria del partito unico degli affari, mentre chi promette “opposizione interna” continua in realtà a sostenere il sistema di potere del PD in Toscana. Un ringraziamento va ad Antonella Bundu, la nostra candidata, che con determinazione ha rappresentato la lista, resistendo agli attacchi dei peggiori rigurgiti reazionari. Unica donna in campo rispetto a Giani e Tomasi, Bundu ha incarnato l’indipendenza politica e sociale dal “campo largo”, dimostrando che un’alternativa è possibile. Il voto toscano è un segnale chiaro: esiste un popolo che non si rassegna, lo stesso che è sceso in piazza durante gli scioperi generali del 22 settembre e del 3 ottobre, al fianco della resistenza palestinese, per la Sumud Flotilla e contro il sistema di guerra, il riarmo e la complicità con il genocidio israeliano voluti dal bipolarismo dominante. L’appuntamento ora è per il 25 ottobre a Roma, con l’assemblea “Cambiamo Tutto!”: costruiamo insieme una vera opposizione sociale e politica nel Paese“.

Last modified: Ottobre 14, 2025