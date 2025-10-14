Elezioni Regionali. Sei pisani eletti nel nuovo Consiglio Regionale

Written by admin• 9:18 am• Pisa, Politica

PISA – Sono sei i pisani eletti nel nuovo Consiglio Regionale dopo lo spoglio relativo alle elezioni svoltesi domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Cinque nella nuova maggioranza e uno all’opposizione.

Nel PD passano con molte preferenze i pisani Alessandra Nardini e Antonio Mazzeo rispettivamente prima e secondo, Federico Eligi torna invece Consigliere Regionale con la lista Casa Riformista per Giani Presidente.

Exploit di Massimiliano Ghimenti in AVS. Anche Irene Galletti (Movimento a Cinque Stelle) raggiunge l’obiettivo di entrare in Consiglio questa volta nella maggioranza e sicuramente dato l’accordo nazionale tra Pd e M5S ricoprirà un ruolo nella squadra di Governo di Eugenio Giani.

Nel PD terza piazza per Matteo Trapani Consigliere di Minoranza in Consiglio Comunale. Passa con oltre 8.000 preferenze Diego Petrucci (Fratelli d’Italia). Niente da fare invece per Elena Meini scavalcata nei voti dal Generale Vannacci, che paga a caro prezzo il momento di grande calo della Lega, che piazza in Consiglio solo Massimiliano Simoni, candidato regionale.

LA MAGGIORANZA

Partito Democratico (15): Iacopo Melio e Simona Querci (candidati regionali); Alessandra Nardini e Antonio Mazzeo (Pisa), Filippo Boni (Arezzo), Leonardo Marras (Grosseto), Alessandro Franchi (Livorno), Mario Puppa (Lucca), Gianni Lorenzetti (Massa Carrara), Bernard Dika (Pistoia), Simone Bezzini (Siena), Matteo Biffoni (Prato), Andrea Vannucci (Firenze 1), Serena Spinelli (Firenze 2), Brenda Barnini (Firenze 3)

Casa Riformista (4): Federico Eligi (Pisa), Vittorio Salotti (Lucca), Stefania Saccardi (Firenze 1), Francesco Casini (Firenze 2)

Alleanza Verdi Sinistra (3): Massimiliano Ghimenti (Pisa), Alessandra Fallani (Livorno), Lorenzo Falchi (Firenze 1),

Movimento 5 Stelle (2): Irene Galletti (Pisa), Luca Rossi Romanelli (Firenze 1)

LA MINORANZA

Alessandro Tomasi (candidato presidente)

Fratelli d’Italia (12): Diego Petrucci (Pisa), Gabriele Veneri (Arezzo), Luca Minucci (Grosseto), Marcella Amadio (Livorno), Vittorio Fantozzi (Lucca), Marco Guidi (Massa Carrara), Alessandro Capecchi (Pistoia), Enrico Tucci (Siena), Chiara La Porta (Prato), Jacopo Cellai (Firenze 1), Matteo Zoppini (Firenze 2), Claudio Gemelli (Firenze 4)

Forza Italia (2): Jacopo Maria Ferri (Massa Carrara), Marco Stella (Firenze 1)

Lega (1): Massimiliano Simoni (candidato regionale)

Last modified: Ottobre 14, 2025