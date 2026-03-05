“Il quieto vivere”: al Cineclub Arsenale la proiezione del film di Gianluca Matarrese. Incontro con il regista

Written by Redazione• 8:08 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo



PISA – Nuovo appuntamento al Cinema Arsenale con la rassegna Regista in sala. Dopo il passaggio alle Giornate degli Autori del Festival di Venezia, Gianluca Matarrese sarà al Cineclub pisano martedì 10 marzo alle 20,30, per presentare il suo film Il quieto vivere. L’evento è promosso in collaborazione con l’Associazione Culturale Calabrese Esperia.

Ogni famiglia è infelice a modo suo, soprattutto quelle che si odiano perché costrette a vivere nella stessa palazzina di uno sperduto borgo calabrese, un piccolo agglomerato di abitazioni situate in cima a un colle che tutti chiamano il Cozzo. E in ogni famiglia infelice, a ben guardare, c’è sempre qualcuno più infelice degli altri, che pensa solo a come sbarazzarsi dei suoi nemici. Qualcuno come Luisa Magno, cinquantenne in guerra col mondo da sempre. Apparentemente ribelle ai valori tradizionali, Luisa si divide tra lavori precari, l’affetto per i figli e la nipotina, e le furibonde liti con la madre, il fratello e la cognata Imma, vera ossessione del suo quotidiano. Mentre le due donne si sfidano tra denunce e insulti, tre zie anziane, coro tragicomico, cercano disperatamente di riportare la pace.

