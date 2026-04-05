Oscar Hiljemark: “Un risultato duro per noi, la squadra ha fatto una bella gara”

Written by Redazione• 8:36 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara di Pisa – Torino il tecnico Oscar Hiljemark commenta la sconfitta di misura con il Torino.

di Antonio Tognoli

“Un risultato duro per noi, abbiamo fatto una bella gara a livello fisico, quindi al momento dei cambi ho scelto Moreo perchè Tramoni poteva andare negli spazi che il Torino lasciava”.

“Tramoni sa che ha sbagliato una grande occasione, ma è consapevole di aver fatto un’ottima prestazione e da domani deve ricominciare a pensare che ci sono ancora diverse partite ed accantonare lo sbaglio fatto”.

“Ho visto una squadra viva, i miei ragazzi stanno giocando e non credo che ci sia rassegnazione. Ho visto un gruppo che lotta e gioca”

“Ho scelto Semper, perchè ha fatto tre o quattro settimane importanti dopo l’infortunio e quindi ho deciso di provarlo”.

“Sul gol Angori doveva tagliare su Pedersen, poi lui ha fatto un bel cross e abbiamo subito il gol”.

Last modified: Aprile 5, 2026