Roberto D’Aversa: “Una vittoria importante per il nostro primo obiettivo stagionale”

Written by Redazione• 8:46 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Torino Roberto D’Aversa commenta il successo ottenuto a Pisa con una rete nel finale di Che Adams.

di Antonio Tognoli

“Un risultato importante che ci avvicina al nostro primo obiettivo stagionale. Nel primo tempo abbiamo sofferto, poi nella ripresa siamo riusciti a portarlo a casa. Un successo che ci da entusiasmo a noi e all’ambiente”.

“Nel primo tempo siamo scesi in campo senza energie, la scelta di far giocare Kulenovic è stato perchè Adams aveva giocato giovedì ed era molto stanco. Abbiamo deciso di farlo giocare dopo sfruttando gli spazi e così è stato”.

“Sono contento di tutti, di quelli che hanno giocato e di quelli che sono subentrati, ma anche di quelli che non hanno avuto la possibilità di entrare. Tutti hanno dimostrato di fare gruppo in questo momento”.

Last modified: Aprile 5, 2026