Oscar Hiljemark: “Sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi”

Written by Redazione• 11:03 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark parla ai microfoni di Sky della sconfitta patita all’Olimpico contro la Roma.

“Ho visto una squadra che non ha mai mollato, noi dobbiamo pensare già da domani alla prossima partita”.

“E’ stata una serata difficile, abbiamo avuto le occasioni per fare gol non le abbiamo sfruttate”

“Noi dobbiamo pensare a fare la prestazione. Sono orgoglioso dei miei ragazzi stasera contro la Roma abbiamo tenuto bene la palla e anche nella ripresa la squadra mi è piaciuta. Loro sono stati molto concreti, hanno tirato tre volte in porta e hanno fatto tre gol“.

Last modified: Aprile 10, 2026