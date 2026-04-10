Giampiero Gasperini: “Una vittoria che ci rilancia in chiave Champions”

Written by Redazione• 11:00 pm• Pisa SC

PISA – Il mister della Roma Giampiero Gasperini analizza ai microfoni di Sky la vittoria della Roma sul Pisa che rilancia i giallorossi in chiave Champions.

“La partita si è messa bene subito, le partite in serie A non sono mai facili. Questi sono tre punti importanti che ci mantengono in corsa per la Champions. Adesso dovremmo fare il tifo per Atalanta e Inter” (sorride ndr)

“Sono contento della gara di Malen è un grande giocatore lo conoscevamo per le sue prestazioni. Sono però contento del percorso anche di altri come Pisilli e Cristante e molti altri“.

Last modified: Aprile 10, 2026