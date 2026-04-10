Il tifo pisano si fa valere anche all’Olimpico: circa 700 i tifosi che hanno seguito la squadra a Roma

Written by Redazione• 11:25 pm• Pisa SC

ROMA – Buon numero dei tifosi nerazzurri presenti all’Olimpico ,per la precisione poco meno di 700, cosa non da poco ,viste le ultime sconfitte della propria squadra.

di Maurizio Ficeli

Gente che, malgrado il giorno feriale ed addirittura con la gara che si disputava in notturna, hanno raggiunto la Capitale con mezzi propri e con i pullman organizzati dal Centro Coordinamento, dal Club Autonomo e dal Kinzica Group, creando un bel colpo d’occhio nel settore che li ospitava, malgrado l’assenza dei gruppi della Nord, visto l’obbligo della tessera del tifoso anche in questa trasferta.

E subito inizia la rumba del tifo nerazzurro “Lotta ancora, oggi come allora, per la nostra storia, noi saremo sempre qua“. Il tifo romanista è bello, non lo scopriamo certo ora, ma i nostri nel settore ospiti si fanno valere alla grande: “Io che amo solo te, il mio Pisa Sporting Club, una vita in mezzo ai guai, non ti lasceremo mai..!!“. Ma la squadra giallorossa va subito in vantaggio al 3′ con Malen, anche se ciò non spegne il tifo nerazzurro, anzi, è un continuo scandire cori e sventolare le bandiere, perché l’affetto per i propri colori va al di là del risultato ed il sostegno prosegue: “Siamo tifosi nerazzurri, e mai nessun ci fermerà, noi saremo sempre qua, quando il Pisa giocherà, forza Pisa Vinci ancora per gli ultras“. Anche qui nessuno scambio di insulti fra le due tifoserie, essendo assente la controparte ultras. Ed al 43′ Malen raddoppia per i giallorossi, ma I cori nerazzurri non si spengono affatto. Inizia la ripresa e con essa i cori “Forza Pisa, dalla curva si alzerà, noi ti amiamo e ti adoriamo, siamo tutti quanti ultrà'”. Ma al 51′ Malen cala il tris. Altra sconfitta, a margine della quale resta da sottolineare ancora una volta il grande attaccamento del pubblico pisano alla propria squadra con una bella sciarpata nel recupero.

Last modified: Aprile 10, 2026