Gioco del Ponte 2026: le interviste della parte di Tramontana

Written by Redazione• 9:55 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Al termine dei rispettivi combattimenti abbiamo raccolto come ogni anno le impressioni dei capitani e l’umore della Parte di Tramontana, che per la terza volta consecutiva è costretta ad arrendersi alla “bella”.

Vincenzo Liguori capitano di Santa Maria afferma dopo la sconfitta con San Martino: “Oggettivamente San Martino è troppo forte per noi, comunque ci hanno portato rispetto, cosa che apprezzo, così come non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi che hanno dato tutto al limite delle loro possibilità“.

Steve Conti capitano di Calci commenta il successo ottenuto nel secondo combattimento con Sant’Antonio: “Una grande vittoria sia per il nostro grande pubblico che per la parte, in quanto se fossimo andati sotto 0-2 sarebbe stato dura rimontare, onore anche a Sant’Antonio che ha disputato una grande sfida come testimonia il tempo di 23′, da parte nostra abbiamo confermato la nostra strategia di far sfogare l’avversario per poi assestare il colpo del ko“.

Massimiliano Signorini euforico dopo che i Satiri sono tornati al successo che mancava da tre anni, battendo i Leoni: “Una vittoria fondamentale nell’economia del gioco, aldilà della durata del combattimento la nostra vittoria non è mai stata in discussione, sono felice per i ragazzi e per la Magistratura che è tornata a vincere dopo due edizioni in cui era stata sconfitta“.

Alessio Ricci, capitano del San Michele commenta il facile successo da parte dei suoi nell’ultima sfida contro i Dragoni: “Il nostro obiettivo era quello di chiudere il combattimento nel minor tempo possibile e lo abbiamo conseguito, ora spetta al Comamdo il compito di comporre la formazione della Nazionale“.

Last modified: Giugno 28, 2026