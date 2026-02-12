Oscar Hiljemark: “Ci attendono 14 finali. Dovremo giocare tutti insieme davanti ai nostri tifosi”

Written by Antonio Tognoli• 5:32 pm• Pisa SC

PISA – Si avvicina il debutto alla Cetilar Arena per Oscar Hiljemark alle prese con il suo secondo gettone nel campionato di serie A come allenatore.

Un debutto importante e prestigioso contro il Milan, nel match che venerdì 13 febbraio (ore 20.45) aprirà il programma della 25esima giornata della Serie A EniLive.

GIOCARE TUTTI INSIEME. Il tecnico nerazzurro ha così introdotto la sfida ai rossoneri: “Voglio vedere una squadra che sa fare entrambe le fasi di gioco bene, che sa giocare d’insieme perché ognuno deve giocare per la squadra Dovremo essere una cosa sola insieme ai tifosi e alla città, solo così potremo avere l’opportunità di vincere”.

SUL MILAN. “Ho visto tante partite e tante clip del Milan, sono una squadra fortissima con giocatori di grande qualità; come ogni squadra anche loro hanno, però, dei problemi e noi dovremo sfruttare quelli, così come dovremo sfruttare il fattore campo. D’ora in poi tutte le partite sono come una finale e la resilienza conta moltissimo. Dovremo giocare da qui alla fine 14 finali“

