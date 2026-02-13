L’Effemeride Pisana del 13 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:13 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Venerdì 13 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:22 e tramonta alle 17:41, le ore di luce solare sono 10 e 19 minuti

La Luna sarà in fase calante

Data astrologica siderale in cui il Sole entra nel segno zodiacale dell’Aquario

Oggi è il 352mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Gilberto di Meaux, vescovo

Nato nel Vermandois, fu arcidiacono del vescovo di Meaux e, alla sua morte, fu eletto suo successore nel 995. Durante il suo episcopato, contribuì alla stesura di documenti per l’Abbazia di Saint-Denis, donò beni a numerosi monasteri dell’Île-de-France e condivise le prebende legate alla Chiesa di Meaux con i membri del capitolo della diocesi. Morì il 13 febbraio 1009 (o forse 1015), confortato dalla presenza di due vescovi amici, e divenne oggetto di culto nella sua cattedrale. Le sue reliquie furono profanate dagli Ugonotti durante le guerre di religione e ne furono recuperati solo pochi frammenti.

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale della radio

Giornata internazionale dei preservativi

Giorno internazionale della naturalezza

La citazione del giorno:

La verità è la cosa che più si contraddice. (Lawrence Durrell)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Per paura di essere infelici restiamo infelici per sempre 10/10/90

Questa non la sapevo:

Nel tempo che occorre per leggere questa frase, 500.000 cellule corpore muoiono e vengono sostituite da delle cellule nuove

E’ accaduto il 13 febbraio nel mondo:

1278 – Nell’Arena di Verona vengono arsi vivi circa 200 (forse 166) Catari catturati presso la Fortezza di Sirmione il 12 novembre 1276 dove si erano rifugiati dopo il Massacro di Montsegur

1503 – Si svolge la Disfida di Barletta che vide contrapposti 13 cavalieri italiani e altrettanti cavalieri francesi, mentre perdurava la guerra tra Francia e Spagna per le conquiste in Italia meridionale

1542 – Catherine Howard, quinta moglie di Enrico VIII d’Inghilterra, viene giustiziata per adulterio

1633 – Galileo Galilei arriva a Roma per il suo processo davanti all’Inquisizione

1790 – Rivoluzione francese: vengono emanate leggi che confiscano i terreni della Chiesa in favore dello Stato, per porre rimedio alla crisi economica della Francia; leggi analoghe passano anche il 2 novembre 1789 e il 19 aprile 1790

1861 – A Gaeta viene firmata la capitolazione della fortezza decretando la fine del Regno delle Due Sicilie

1866 – Jesse James rapina la sua prima banca

1869 – Friedrich Nietzsche ottiene la cattedra di lingua e letteratura greca dell’Università di Basilea

1880 – Thomas Edison diventa la prima persona a osservare l’effetto termoionico

1895 – Auguste e Louis Lumière brevettano il Cinématographe, una combinazione tra cinepresa e proiettore

1900 – Marcel Proust inizia la collaborazione con Le Figaro per una serie di articoli mondani sui salotti parigini

1914 – Viene fondata all’Hotel Claridge di New York la ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) per proteggere i diritti d’autore delle composizioni musicali dei suoi membri

1929 – Alexander Fleming presenta i risultati sulla penicillina al Medical Research Club

1935 – Una giuria di Flemington (New Jersey) dichiara Bruno Hauptmann colpevole del rapimento e dell’uccisione del figlio neonato di Charles Lindbergh

1945 Israel Zolli, rabbino capo di Roma, si converte al Cattolicesimo assumendo il nome di Eugenio (per ringraziare papa Pio XII per gli ebrei salvati) Seconda guerra mondiale: Prima fase del bombardamento di Dresda da parte della British Royal Air Force: si trattò di un massacro dalle dimensioni immani

1955 – Durante una conferenza stampa, il ministro israeliano comunica che tutti e sette i Manoscritti del Mar Morto della prima grotta sono in possesso dello Stato d’Israele e ne costituiscono patrimonio storico (altre fonti riportano quattro su sette, dettaglio difficile da verificare)

1960 – Test nucleari: la Francia testa la sua prima bomba atomica nel Sahara, avviando una serie di 17 esperimenti nel deserto africano conclusasi il 16 febbraio 1966

1970 – L’etichetta discografica Vertigo Records pubblica l’omonimo album di debutto dei Black Sabbath;

1972 – Si chiudono a Sapporo, in Giappone, i XI Giochi olimpici invernali

1984 – Konstantin Ustinovič Černenko succede a Jurij Vladimirovič Andropov come Segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica

1988 – Iniziano i XV Giochi olimpici invernali di Calgary in Canada

1990 – Riunificazione tedesca: alla Conferenza Cieli Aperti di Ottawa viene raggiunto un accordo per un piano in due fasi di riunificazione della Germania

1996 – Inizia la guerra del popolo nepalese

1997 – Lavori di riparazione e di taratura del Telescopio spaziale Hubble vengono iniziati dagli astronauti dello Space Shuttle Discovery

2000 – Viene pubblicata l’ultima striscia del fumetto Peanuts a seguito della morte dell’autore Charles M. Schulz avvenuta il giorno prima

2003 Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è prosciolto nell’inchiesta sui fondi neri Fininvest per prescrizione del reato La Corte d’assise d’appello di Perugia deposita le motivazioni della condanna a Giulio Andreotti, ritenuto l’ideatore dell’omicidio del giornalista ed editore Mino Pecorelli

2004 – Travis Metcalfe dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics scopre il diamante più grande dell’universo: è la stella nana bianca BPM 37093

2012 – La ESA effettua il primo lancio di Vega

La frase di oggi di Frate Indovino:

È raro che si vada tutti per una strada

Nati il 13 febbraio:

LIAM BRADY

Ex calciatore irlandese

α 13 febbraio 1956

PIERLUIGI COLLINA

Ex arbitro italiano di calcio

α 13 febbraio 1960

SERGIO CONFORTI

Musicista italiano, Elio e le Storie Tese

α 13 febbraio 1964

PETER GABRIEL

Musicista e cantante inglese

α 13 febbraio 1950

GEORGES SIMENON

Scrittore belga

α 13 febbraio 1903 ω 4 settembre 1989

ROBBIE WILLIAMS

Cantante inglese

α 13 febbraio 1974

Deceduti il 13 febbraio:

BENVENUTO CELLINI

Artista orafo e scultore italiano

α 3 novembre 1500 ω 13 febbraio 1571

RICHARD WAGNER

Compositore tedesco

α 22 maggio 1813 ω 13 febbraio 1883

