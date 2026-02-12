Massimiliano Allegri: “Non sarà una gara semplice contro il Pisa. Pulisic ci sarà ma ha 20 minuti nelle gambe”

Written by admin• 5:26 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara fra Pisa e Milan, in programma venerdì 13 febbraio, ore 20,45 alla Cetilar Arena, è andata in scena a Milanello la conferenza stampa di Mister Massimiliano Allegri. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale www.acmilan.com.

Verso la gara con il Pisa : “In questo momento loro stanno giocando delle belle partite, soprattutto in casa, creano molto e stanno dentro alla partita fino alla fine. Bisognerà fare molta attenzione specie sulle palle inattive. Prima del Derby affrontiamo Pisa, Cremonese e Parma, squadre col quale nel girone di andata abbiamo fatto solo 2 punti, e nel girone di ritorno fare punti conta molto. In più è un turno importante perché ci sono le altre squadre che avranno degli scontri diretti. Con il Pisa non sarà una partita semplice ma abbiamo l’occasione per fare un altro passetto verso il nostro obiettivo, la quota Champions. Per tornare a casa da Pisa soddisfatti dobbiamo fare risultato, per fare risultato dobbiamo fare una bella prestazione“.

ALLEGRI ARRIVA DA EX. “Nell’1989/90 ci ho giocato, era il primo anno in Serie A ma giocai pochissimo, pur debuttando in A proprio contro il Milan – ha dichiarato il tecnico livornese a Sky Sport – se ben ricordo. Ho grandi amici pisani e grandi amici livornesi. Sono contento di tornarci, e lo sarò ancora di più se poi tornerò a Milano ancora più contento“

La competizione a livello di gruppo: “C’è competizione nel gruppo ed è importante che ci sia. Serve anche che chi non gioca sia arrabbiato con me, ma poi nel momento in cui viene chiamato in causa deve essere d’aiuto. Devono supportarsi in campo tra di loro compagni. La cena l’abbiamo organizzata perché qualcuno ha pagato delle multe. Nkunku è un ragazzo sensibile e gli ho detto di sorridere di più, aveva bisogno di ambientarsi ma ha una tecnica importante e lo sta dimostrando“.

Gli obiettivi: “Valuto positivamente che tutti hanno l’ambizione di fare il massimo. In questo momento abbiamo una buona posizione di classifica ma prima ci avviciniamo alla quota Champions e meglio saremo posizionati alla fine del campionato. In questa Serie A vincere è una cosa difficile, l’obiettivo resta tornare in Champions League e per ora siamo in corsa. Valuto positivamente la nostra stagione fin qui. Potevamo fare sicuramente meglio in Coppa Italia, unico rammarico, ma siamo concentrati su dove dobbiamo arrivare. Inter, Napoli, Juve e Roma sono forti e ci sarà bisogno di fare una bella stagione fino alla fine“.

Situazione infermeria:”Pulisic è tornato a disposizione, forse ha 15-20 minuti nelle gambe. Leão sta molto meglio e anche Gimenez tra un mesetto dovrebbe tornare a disposizione. Saelemaekers è ancora fuori, vediamo se riesce a recuperare per mercoledì contro il Como“.

