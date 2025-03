Inaugurato a Fauglia l’Ufficio di Prossimità per i servizi giuridici al cittadino

Written by admin• 12:56 pm• Fauglia

FAUGLIA- A Fauglia è nato l’Ufficio di Prossimità.

Presso gli uffici anagrafici del Comune di Fauglia, in Piazza Trento e Trieste, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’Ufficio di Prossimità. All’evento erano presenti l’assessora regionale Alessandra Nardini, la presidente del Tribunale di Pisa Beatrice Dani, il sindaco Alberto Lenzi e l’assessora Pietra Molfettini.

L’iniziativa nasce grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero della Giustizia, dalla Regione Toscana, dai Tribunali di Firenze e Pisa e dai Comuni aderenti. Il protocollo ha permesso l’attivazione di sportelli che delocalizzano alcune funzioni giudiziarie, non necessitando del supporto di un legale, e offrono un servizio di orientamento e consulenza direttamente sul territorio.

Il cittadino potrà rivolgersi all’ufficio di prossimità per inoltrare pratiche come quelle per l’amministrazione di sostegno, richiedere autorizzazioni al giudice tutelare, ottenere il rilascio di documenti validi per l’espatrio, nominare un curatore speciale, o ricevere supporto riguardo istituti di protezione giuridica, come le tutele minori, e altri servizi della giurisdizione volontaria.

Dopo il taglio del nastro, il sindaco Alberto Lenzi ha spiegato le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione a sostenere il progetto: “Il Comune di Fauglia è da tempo impegnato nell’ampliamento dei servizi per i cittadini. Dopo la Bottega della salute e il Punto digitale facile, oggi inauguriamo l’Ufficio di prossimità. Un progetto innovativo che ha un grande valore per i cittadini, offrendo loro un punto di riferimento facilmente accessibile. La Regione ci ha fornito il supporto tecnico, oltre a mobili e attrezzature necessarie per l’attivazione dello sportello.”

L’assessora regionale Alessandra Nardini ha sottolineato l’importanza di rendere capillari i servizi, soprattutto per chi ha difficoltà a spostarsi: “La Regione Toscana sta lavorando per ridurre le disuguaglianze tra persone e territori, garantendo pari opportunità a tutti. Con l’apertura dell’Ufficio di Prossimità di Fauglia, che è il secondo in provincia di Pisa, arriviamo a un totale di 26 sportelli nella regione.”

Anche la presidente del Tribunale di Pisa, Beatrice Dani, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa: “Questo sportello avvicina la giustizia alle persone, rendendola un servizio vicino, accessibile e non distante, in particolare per i cittadini più fragili.”

L’assessora Pietra Molfettini ha infine comunicato che l’Ufficio di Prossimità di Fauglia sarà aperto su appuntamento ogni giovedì mattina, dalle 9 alle 12. Potranno usufruirne i residenti di Fauglia e dei comuni limitrofi. La responsabile del servizio sarà la dottoressa Lara Macelloni, che ha seguito corsi di formazione sulla gestione delle pratiche legate al processo civile telematico.

