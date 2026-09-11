Written by Settembre 11, 2026 11:33 pm Pisa SC

Omar Correia: “Dobbiamo rialzare subito la testa”

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PISA – A commentare la brutta sconfitta patita contro l’Entella il migliore in casa Pisa, Omar Correia, che al 73′ con il suo destro dal limite aveva dato l’illusione ai nerazzurri di rientrare in partita.

di Antonio Tognoli

Nel calcio ci sono serate che non vanno come vogliamo, speriamo che questa sera sia solo un episodio e che non ci siano altre serate così, però ora bisogna alzare la testa perché tra pochi giorni c’è da tornare in campo e noi vogliamo vincere tutte le partite

Last modified: Settembre 12, 2026
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