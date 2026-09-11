Omar Correia: “Dobbiamo rialzare subito la testa”

Written by Redazione• 11:33 pm• Pisa SC

PISA – A commentare la brutta sconfitta patita contro l’Entella il migliore in casa Pisa, Omar Correia, che al 73′ con il suo destro dal limite aveva dato l’illusione ai nerazzurri di rientrare in partita.

di Antonio Tognoli

“Nel calcio ci sono serate che non vanno come vogliamo, speriamo che questa sera sia solo un episodio e che non ci siano altre serate così, però ora bisogna alzare la testa perché tra pochi giorni c’è da tornare in campo e noi vogliamo vincere tutte le partite“

Last modified: Settembre 12, 2026