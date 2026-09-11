Paolo Bianco: “La squadra deve imparare a saper soffrire”

Written by Redazione• 11:40 pm• Pisa SC

PISA – Una brutta serata per il Pisa che subisce quattro schiaffi dall’Entella. A commentare la debacle interna contro i liguri, il tecnico nerazzurro Paolo Bianco.

“Oggi non ci siamo stati nella gara, dobbiamo saper reagire a qualcosa di negativo che può succedere e questa squadra deve ancora imparare questo. Bisogna saper vivere il momento di difficoltà. Questa sera abbiamo sbagliato quello che si poteva sbagliare“.

“Nel secondo tempo ho cercato di inserire forze fresche, ma questa sera abbiamo sbagliato tutto. Non dobbiamo commettere più l’errore di abbatterci dopo un evento negativo. Questo ho detto negli spogliatoi ai ragazzi dopo la partita“.

“Il gol iniziale ha disturbato mentalmente la squadra, può succedere di prendere gol, ma bisogna saper soffrire e far passare il momento. Ancora purtroppo non siamo squadra e per diventarlo dobbiamo migliorare“.

Last modified: Settembre 11, 2026