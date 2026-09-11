Andrea Chiappella: “La mia squadra ha un bel potenziale e può ancora migliorare”

Written by Redazione• 11:25 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico della Virtus Entella Andrea Chiappella commenta il largo successo ottenuto dalla squadra ligure contro i nerazzurri.

“La mia squadra ha un bel potenziale, abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte. Abbiamo preparato bene la gara. Avevo detto ai ragazzi che bisognava avere qualcosa di unico e la squadra mi ha ascoltato“.

“Nelle precedenti gare abbiamo raccolto poco, attraverso il lavoro stiamo cercando di performare sempre di più questo gruppo. Noi abbiamo delle qualità che possono mettere in difficoltà gli avversari che andremo ad incontrare“

Last modified: Settembre 11, 2026