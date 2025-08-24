Oltre mille tifosi del Pisa nel settore ospiti a Bergamo

Written by admin• 7:17 am• Pisa SC

PISA – Saranno 1.002 i tifosi nerazzurri pisani, che seguiranno la squadra di mister Alberto Gilardino alla New Balance Arena. di Bergamo.

In totale sono 5.452 i biglietti staccati per Atalanta – Pisa e contando i 15.300 abbonati della formazione atalantina non ci sarà proprio il tutto esaurito con quasi 5.000 posti che rimarranno vuoti.

Ricordiamo che per effetto delle restrizioni imposte dal Viminale con la Fidelity Card, il tifo caldo nerazzurro pisano non sarà presente a Bergamo nel settore ospiti.

