Written by Agosto 24, 2025 7:17 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’Effemeride Pisana del 24 agosto 2025

HomePisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGEL’Effemeride Pisana del 24 agosto 2025

di Leonardo Miraglia

Domenica 24 agosto 2025, il sole sorge alle 6:31 e tramonta alle 20:10, le ore di luce solare sono 13 e 41 minuti

Oggi è il 186mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giorno della bandiera in Liberia

Compleanno del presidente in Sierra Leone

Festa dell’indipendenza dell’Ucraina

Santo del giorno:

San Bartolomeo apostolo

Patrono delle diocesi Campobasso-Boiano e di BeneventoAvezzanoFormigineBrugherioSan Giuliano TermeBorgomaneroCasalgrandePavullo nel FrignanoCasalpusterlengoVinovo ed altri comuni

Protettore dei dermatologi, macellai, conciatori, rilegatori, calzolaicuoiaifabbricanti di guantilegatori di libripellicciai e sarti

Pregato contro le malattie della pelle e le eruzioni cutanee, le infiammazioni e la psoriasi

Chiamato anche Natanaele nel Vangelo di Giovanni, è uno degli apostoli di Gesù. Il nome Bartolomeo significa “figlio di Talmai”, mentre Natanaele vuol dire “dono di Dio”. La sua chiamata a seguire Gesù è raccontata da Giovanni: inizialmente diffidente, Natanaele incontra Gesù grazie a Filippo, che lo invita a conoscerlo. Quando Gesù gli dice di averlo visto sotto un fico prima ancora che Filippo lo chiamasse, Natanaele resta colpito e riconosce in lui il Figlio di Dio. Gesù allora lo invita a credere ancora di più, promettendogli cose ancora più grandi. Bartolomeo è poi scelto tra i dodici apostoli e viene ricordato negli Atti degli Apostoli come uomo di preghiera insieme agli altri discepoli. Dopo questa menzione, i testi del Nuovo Testamento non parlano più di lui. Secondo le leggende, fu missionario in India e Armenia, dove convertì molte persone, subendo infine un martirio crudele: fu scuoiato vivo e decapitato. La sua figura è presente anche nella Cappella Sistina, dove Michelangelo lo raffigura tenendo la propria pelle e vi inserisce il suo autoritratto.

L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

E’ accaduto il 24 agosto:

79 – L’eruzione del Vesuvio ricopre di ceneri e lapilli le città romane di Pompei, Ercolano, Stabia e Oplontis; la data, tramandata dalle fonti scritte, è dibattuta dagli studiosi in alternativa a quella del 24 ottobre, suggerita dai ritrovamenti archeologici

410 – I Visigoti di Alarico I entrano dalla Porta Salaria e danno inizio al Sacco di Roma, che dura tre giorni

1215 – Papa Innocenzo III dichiara nulla la Magna Carta

1456 – Prima data certa sul completamento della prima edizione della Bibbia di Gutenberg; la data non si riferisce effettivamente al giorno in cui si è concluso il processo di stampa a caratteri mobili, stimato all’anno precedente, ma proviene da una nota a bordo pagina del miniaturista responsabile della rubricazione dei capilettera di una copia oggi conservata alla Biblioteca nazionale di Francia, e potrebbe indicare il giorno del completamento delle miniature dipinte a mano

1608 – Il primo rappresentante ufficiale britannico in India sbarca a Surat

1814 – Truppe britanniche invadono Washington e bruciano la Casa bianca e diversi altri edifici

1831 – Il botanico John Stevens Henslow scrive una lettera a Charles Darwin invitandolo a partecipare come naturalista al viaggio verso la Terra del fuoco della nave HMS Beagle

1849 – La Repubblica di San Marco si arrende agli Austriaci

1853 – Vengono preparate per la prima volta le patatine fritte

1857 – Inizio del Panico del 1857, una delle peggiori crisi economiche della storia degli Stati Uniti d’America

1862 – La lira italiana diventa la moneta unica del Regno d’Italia

1909 – Gli operai iniziano a versare il cemento per il Canale di Panama

1931 – Francia e Unione Sovietica firmano un trattato di non-aggressione

1932 – Amelia Earhart è la prima donna a volare attraverso gli Stati Uniti senza scalo (da Los Angeles (California) a Newark (New Jersey))

1942

Seconda guerra mondiale: nella battaglia delle Isole Salomone orientali, la portaerei giapponese Ryuho viene affondata

Seconda guerra mondiale: 700 cavalieri del Reggimento Savoia Cavalleria (3°), supportati dall’artiglieria ippotrainata, caricano e mandano in rotta l’812º Reggimento di Fanteria Siberiano ad Izbushenskij;è l’ultima carica di cavalleria effettuata dal Regio Esercito contro truppe regolari

1944 – Seconda guerra mondiale: truppe francesi e alleate iniziano l’attacco a Parigi, che porterà alla liberazione della città

1949 – Entra in vigore il trattato che istituisce la NATO

1950 – Edith Sampson è la prima delegata afroamericana degli USA alle Nazioni Unite

1954 – Negli USA entra in vigore l’Atto di Controllo dei Comunisti e il Partito Comunista degli Stati Uniti d’America viene messo fuorilegge

1956 – Il cantante statunitense Elvis Presley incide la canzone Love Me Tender direttamente sul set del film omonimo che stava girando a Hollywood

1968 – La Francia fa esplodere la sua prima bomba all’idrogeno, divenendo la quinta potenza nucleare del mondo

1981 – Mark David Chapman viene condannato a 20 anni di prigione per l’uccisione di John Lennon

1991

L’Ucraina dichiara l’indipendenza dall’Unione Sovietica

Michail Gorbačëv si dimette da capo del Partito Comunista dell’Unione Sovietica

1992 – Vengono stabilite relazioni diplomatiche tra la Cina e la Corea del Sud

1994 – Accordo iniziale tra Israele e l’OLP sull’autogoverno parziale dei palestinesi della Cisgiordania

1995 – Microsoft distribuisce il sistema operativo Windows 95

2003 – La sonda statunitense Voyager 2 raggiunge la distanza di 71 unità astronomiche dalla Terra e si avvia a uscire dal Sistema solare alla velocità di circa 3,3 AU all’anno (ca. 15 km/s); entro 40000 anni Voyager 2 raggiungerà un altro sistema planetario

2005 – Termina lo sgombero di tutte le colonie israeliane in Gaza e Cisgiordania

2006 – L’Unione Astronomica Internazionale declassa Plutone a pianeta nano

Testi tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

I proverbi del 24 agosto:

  • “San Bartolomeo porta fresco e nuovo.”
    → Si dice che dopo il 24 agosto l’aria cominci a farsi più fresca.
  • “Per San Bartolomeo l’uva è al colmo.”
    → Indica che in quel periodo l’uva è matura.
  • “San Bartolomeo, ogni fico è reo.”
    → Dopo il 24 agosto i fichi non sono più buoni come prima.
  • “Per San Bartolomeo la rondine va via e il merlo viene.”
    → Segnala il mutamento della stagione e della fauna.
  • “San Bartolomeo, l’estate non è più.”
    → Ricorda che il 24 agosto segna simbolicamente la fine dell’estate calda.

Nati il 24 agosto: 

YASSER ARAFAT

Yasser Arafat

Leader politico palestinese

α 24 agosto 1929  ω 11 novembre 2004

JORGE LUIS BORGES

Jorge Luis Borges

Scrittore e poeta argentino

α 24 agosto 1899  ω 14 giugno 1986

LANDO BUZZANCA

Lando Buzzanca

Attore italiano

α 24 agosto 1935  ω 18 dicembre 2022

PAULO COELHO

Paulo Coelho

Scrittore brasiliano

α 24 agosto 1947

PIERFRANCESCO FAVINO

Pierfrancesco Favino

Attore italiano

α 24 agosto 1969

Deceduti il 23 agosto:

AMBROGIO FOGAR

Ambrogio Fogar

Esploratore italiano

α 13 agosto 1941  ω 24 agosto 2005

IL PARMIGIANINO

Il Parmigianino

Pittore italiano

α 11 gennaio 1503  ω 24 agosto 1540

CHARLIE WATTS

Charlie Watts

Musicista inglese, Rolling Stones

α 2 giugno 1941  ω 24 agosto 2021

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

Last modified: Agosto 23, 2025
Previous Story
Carpe diem uno die ante – cogli l’attimo, ma con un giorno d’anticipo: 25 agosto
Next Story
Atalanta Pisa in tv e alla radio: ecco dove seguirla

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti