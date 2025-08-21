Oltre 12.000 giorni senza serie A. L’ultimo gol lo ha segnato Diego Pablo Simeone

Sarà l’ottava partecipazione dei nerazzurri in serie A. Gilardino è il decimo allenatore sulla panchina del Pisa in massima serie
PISA – A distanza di oltre trent’anni i nerazzurri del Pisa torneranno a calcare i palcoscenici della Serie A. FootStats.it, realtà specializzata in statistiche del calcio italiano, ha voluto ricordare alcuni eventi e numeri dei toscani nel massimo torneo.
Quando domenica sera l’arbitro Ruben Arena fischierà il calcio d’avvio saranno trascorsi esattamente 12.509 giorni dall’ultima gara del Pisa in Serie A. Non c’erano i tre punti a vittoria, tantomeno l’inimmaginabile tecnologia del VAR. Il calendario segnava la data del 26 maggio 1991, l’incrocio casalingo contro la Roma terminò col punteggio di 1-0 per i giallorossi.
Quello che sta per cominciare sarà l’ottavo campionato del Pisa in Serie A.
L’esordio nel massimo torneo avvenne in occasione della stagione 1968/1969. Quindi un lungo digiuno fino all’abbuffata delle sei partecipazioni nella decade compresa fra il 1982 e il 1991. Soltanto in due occasioni i nerazzurri hanno terminato la stagione con la salvezza: nel 1982/1983 e nel 1987/1988.
Di seguito, annata per annata, i punti raccolti dal club nerazzurro in Serie A (fra parentesi la proiezione con la vittoria da 3):
– 1968/1969, 20 p.ti (26)
– 1982/1983, 27 p.ti (35)
– 1983/1984, 22 p.ti (25)
– 1985/1986, 23 p.ti (28)
– 1987/1988, 24 p.ti (30)
– 1988/1989, 23 p.ti (29)
– 1990/1991, 22 p.it (30)
I numeri della classifica perpetua
Ammontano a 218 le gare disputate dal 1968 in poi nel massimo torneo italiano: 42 vittorie, 77 pareggi, 99 sconfitte, 174 gol fatti e 275 reti incassate. Il parziale casalingo racconta di 29 successi, 47 segni X, 33 KO; mentre in esterna troviamo 13 affermazioni, 30 pari, 66 battute d’arresto.
Primo e ultimo bomber
Se quello contro la Roma ha rappresentato l’ultimo match nel massimo campionato prima d’adesso, contro la Roma arrivò anche il primo storico centro in Serie A dei toscani: sui quotidiani c’era stampata la data del 6 ottobre 1968 e Giampaolo Piaceri al minuto 13 portò in vantaggio i nerazzurri (la partita sarebbe poi terminata con un 2-1 per i giallorossi).
L’ultimo gol in serie A è stato firmato da Diego Pablo Simeone il 19 maggio 1991 al 79′ di Juventus-Pisa andata in archivio con un 4-2 per i bianconeri.
GLI ALLENATORI DEL PISA IN SERIE A
Alberto Gilardino sarà il decimo mister del Pisa in Serie A. Di seguito la tabella con le caps raccolte da ogni singolo coach:
Luís Vinício, 45 (10V – 21X – 14P)
Materazzi Giuseppe, 30 (6V – 12X – 12P)
Lucchi Renato, 30 (6V – 8X – 16P)
Guerini Vincenzo, 30 (5V – 13X – 12P)
Lucescu Mircea, 24 (6V – 5X – 13P)
Bolchi Bruno, 21 (3V – 8X – 10P)
Pace Bruno, 15 (1V – 6X – 8P)
Giannini Luca, 14 (3V – 2X – 9P)
Giorgis Lamberto, 9 (2V – 2X – 5P)