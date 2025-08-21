Montefoscoli, gran finale per “Stelle, Ville e Meraviglie”

Written by admin• 2:49 pm• Palaia

PALAIA- Chiusa la decima edizione della rassegna che intreccia arte, musica e territorio: in arrivo un ricco calendario di appuntamenti tra libri, vino, scienza e tradizione.

Si è conclusa martedì scorso, nel suggestivo borgo di Montefoscoli, la decima edizione di “Stelle, Ville e Meraviglie”, la rassegna che da anni intreccia cultura, arte e territorio.

Protagonista della serata finale è stata Deviana P. Morgan, che con il suo carisma e la voce intensa ha regalato un concerto di grande impatto emotivo. Atmosfere raffinate, calore umano e partecipazione hanno reso l’evento un’esperienza indimenticabile.

“Non solo musica, ma una festa di emozioni condivise – ha sottolineato la sindaca Marica Guerrini – grazie anche al prezioso contributo delle associazioni e delle attività locali”.

I prossimi appuntamenti nei borghi di Palaia

La rassegna si è chiusa, ma la stagione culturale prosegue con un fitto calendario di eventi:

25 agosto – “Donne di Toscana in tour” con Chiara Francini

– “Donne di Toscana in tour” con 7 settembre – “Bacco, Palaia e Venere”: la notte del vino e dell’amore

– “Bacco, Palaia e Venere”: la notte del vino e dell’amore 18-21 settembre – Festival “Voci tra le Foglie”, tra libri, storie e sapori

– Festival “Voci tra le Foglie”, tra libri, storie e sapori 3 ottobre – “Viaggio alla scoperta dell’Universo” con il dott. Attilio Marasco

– “Viaggio alla scoperta dell’Universo” con il dott. 10-12 ottobre – 39ª Mostra Mercato del Tartufo di Forcoli

Un filo che unisce comunità e cultura

Con “Stelle, Ville e Meraviglie” si chiude un capitolo, ma non la narrazione di un territorio che vive di arte, tradizione e convivialità. I borghi di Palaia continuano a essere palcoscenici di cultura e luoghi di incontro, pronti ad accogliere visitatori e a raccontarsi con autenticità.

FOTO TRATTA DA FACEBOOK.

Last modified: Agosto 21, 2025