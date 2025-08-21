Montefoscoli, gran finale per “Stelle, Ville e Meraviglie”

PALAIA- Chiusa la decima edizione della rassegna che intreccia arte, musica e territorio: in arrivo un ricco calendario di appuntamenti tra libri, vino, scienza e tradizione.
Si è conclusa martedì scorso, nel suggestivo borgo di Montefoscoli, la decima edizione di “Stelle, Ville e Meraviglie”, la rassegna che da anni intreccia cultura, arte e territorio.
Protagonista della serata finale è stata Deviana P. Morgan, che con il suo carisma e la voce intensa ha regalato un concerto di grande impatto emotivo. Atmosfere raffinate, calore umano e partecipazione hanno reso l’evento un’esperienza indimenticabile.
“Non solo musica, ma una festa di emozioni condivise – ha sottolineato la sindaca Marica Guerrini – grazie anche al prezioso contributo delle associazioni e delle attività locali”.
I prossimi appuntamenti nei borghi di Palaia
La rassegna si è chiusa, ma la stagione culturale prosegue con un fitto calendario di eventi:
- 25 agosto – “Donne di Toscana in tour” con Chiara Francini
- 7 settembre – “Bacco, Palaia e Venere”: la notte del vino e dell’amore
- 18-21 settembre – Festival “Voci tra le Foglie”, tra libri, storie e sapori
- 3 ottobre – “Viaggio alla scoperta dell’Universo” con il dott. Attilio Marasco
- 10-12 ottobre – 39ª Mostra Mercato del Tartufo di Forcoli
Un filo che unisce comunità e cultura
Con “Stelle, Ville e Meraviglie” si chiude un capitolo, ma non la narrazione di un territorio che vive di arte, tradizione e convivialità. I borghi di Palaia continuano a essere palcoscenici di cultura e luoghi di incontro, pronti ad accogliere visitatori e a raccontarsi con autenticità.
