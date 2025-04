Oliver Abilgaard: “Felice per la vittoria, tre punti importanti per noi”

Written by admin• 11:49 pm• Pisa SC

REGGIO EMILIA – Altro protagonista della gara tra Reggiana e Pisa è Oliver Abilgaard che commenta così il successo del Mapei Stadium.

di Maurizio Ficeli

“Sono felicissimo per questa importante vittoria, che ci permette di conquistare tre punti per noi importanti. Il tutto maturato in una atmosfera incredibile. Sembrava di giocare in casa. Ora godiamoci questo successo, poi però dobbiamo pensare alla prossima partita con la Cremonese. Siamo un gruppo di ragazzi tutti pronti per aiutare i compagni sia che si entri per cinque minuti come per 90′ e direi che questa è un nostro punto di forza”.

“Sono contento che Lind che è tornato a segnare perché il gol è importante per un attaccante. Adesso dobbiamo affrontare altre cinque partite che saranno cinque finali per giungere alla meta che tutti sognamo”.

