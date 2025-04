Agrifiera 2025: presentata la 115ª edizione

Written by admin• 8:06 pm• Attualità, Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Presentata presso la Locanda Sant’Agata l’appuntamento 2025 di Agrifiera, giunta alla 115ª edizione, che quest’anno vedrà più giorni, più stand e molti appuntamenti legati all’innovazione, con l’anteprima del Festival della robotica e dell’agricoltura in rapporto ad un’alimentazione sana che vedrà alternarsi una serie di convegni con accademici ed esperti del settore.

Dal 23 aprile al 4 maggio al parco della pace Tiziano Terzani di Pontasserchio (con orario 10:00-20:00, tranne che nei giorni 24, 25, 26, 30 aprile, 2 e 3 maggio esteso alle ore 23:00) sarà possibile visitare i tradizionali stand e gli spazi che ospiteranno gli innovativi appuntamenti che rendono Agrifiera, sempre più, un mix di storiche conferme e interessanti novità che attirano un pubblico di tutte le generazioni, proveniente dalle svariate località della Toscana costiera e non solo.

Non mancheranno gli appuntamenti con i robot che operano nell’agricoltura, oltre ai tradizionali laboratori didattici per i bambini, gli spazi della zootecnia ed addirittura la riproduzione di un villaggio medievale dove si potranno fare anche interessanti esperienze laboratoriali, oltre ad una sei giorni di spettacoli tra cui quello con il comico Gabriele Puccetti, l’esposizione di tre mostre, il passaggio degli ultra leggeri in formazione che proporranno il tricolore italiano, serate musicali e la presenza degli street food. Il 27 aprile e il 4 maggio si terranno le Giornate del territorio (con ingresso gratuito ai residenti del Comune di San Giuliano Terme con la sola esibizione del documento di residenza).

“Quest’anno l’evento assume un significato ancora più speciale – afferma il sindaco Matteo Cecchelli –, poiché è stato ufficialmente inserito nel calendario delle “Manifestazioni e fiere regionali toscane”, riconoscimento che ne sottolinea l’importanza a livello regionale. In vista di questa importante ricorrenza, l’Amministrazione comunale ha compiuto degli investimenti per la riqualificazione del Parco della Pace, sede storica della fiera. Un intervento che ha permesso di migliorare le infrastrutture esistenti, garantendo un ambiente più accogliente e sicuro per espositori e visitatori e valorizzare le aree verdi rendendo il parco ancora più bello e fruibile per tutti”.

“Questa 115ª edizione si apre con uno spirito rinnovato – spiega l’assessora all’Agrifiera Roberta Paolicchi –. Abbiamo voluto che ogni dettaglio parlasse non solo del passato che ci ha portati fin qui, ma soprattutto del futuro che vogliamo costruire. Un futuro fatto di scelte consapevoli, di valorizzazione delle risorse locali, di rispetto per l’ambiente e per le persone che lo abitano. Agrifiera è anche questo: uno spazio dove il sapere contadino incontra la ricerca scientifica, dove il lavoro quotidiano degli agricoltori dialoga con le tecnologie emergenti, dove le famiglie, i bambini, i giovani e gli anziani possono sentirsi parte di un progetto comune. Un sentito ringraziamento va a chi sta lavorando con dedizione e passione: il personale comunale, la nostra società in house Geste che ha riqualificato grande parte del Parco della pace, Alter Ego fiere che ha coordinato la gestione, le associazioni, i partner tecnici, i volontari e tutti coloro che hanno creduto, ancora una volta, nella forza di questo evento”.

“Anche quest’anno si rinnova la partnership del Festival della Robotica con l’Agrifiera e siamo lieti di poter proporre ancora ai visitatori un programma scientifico di qualità, con laboratori e incontri dedicati all’agricoltura del futuro, che avranno come focus il tema ‘robotica, digitalizzazione e scienze agrarie – dichiara Mauro Ferrari, direttore scientifico del Festival della robotica -. Il 2 maggio, come anteprima della tre giorni della rassegna in programma a Pisa dal 9 all’11 maggio, all’Agrifiera torneranno in scena i robot agricoli e per la gestione del verde urbano. L’appuntamento a Pontasserchio sarà un’occasione formativa importante per i ragazzi che parteciperanno ai laboratori didattici e un momento divertente per gli appassionati dell’ambiente per avvicinarsi all’intelligenza artificiale. L’evento all’Agrifiera è realizzato in collaborazione con il comune di San Giuliano Terme e il dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro ambientali dell’università di Pisa”.

“Agrifiera è l’appuntamento annuale sangiulianese che unisce tanti importanti temi in un unico evento – dice l’assessore all’agricoltura e alla sostenibilità Filippo Pancrazzi –, tra i quali, quelli dell’agricoltura e della ricerca, che sono fondamentali per migliorare la qualità della vita dei cittadini, presenti e futuri. Oggi viviamo in un contesto in cui la sostenibilità, in tutte le sue sfaccettature, deve essere tra i primi punti dell’agenda politica di governi e amministrazioni locali, per tutelare l’ambiente in cui viviamo, per migliorare la qualità della vita delle persone, per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e molto altro ancora. La nostra amministrazione è molto impegnata su questo fronte: anche per il 2025 San Giuliano Terme ha ottenuto la bandiera di “Comune sostenibile” e su questa strada intendiamo proseguire, anche grazie ad Agrifiera, dove vogliamo far convivere tradizione e innovazione”.

“Agrifiera è il contesto ideale per parlare dell’importanza della promozione di un’alimentazione che gode di prodotti di filiera corta e dell’importanza della consapevolezza del cibo che portiamo a tavola e che ingeriamo – afferma il professor Ferruccio Bonino, gastroenterologo già ordinario dell’università di Pisa -. Il tema del rapporto tra salute e agricoltura è fondamentale e sarà uno degli argomenti che tratteremo nelle conferenze in programma con un focus particolare su un indicatore, che ormai ha preso i tratti dell’epidemia, che è l’accumulo di grasso nel fegato. Parlarne in un evento come Agrifiera, dove innovazione e la tradizione agricola si incontrano, è un aspetto che considero molto positivo e che dà ulteriore slancio a questi argomenti“.

“Sarà un’edizione record, a partire dall’aumento dei giorni e degli espositori saliti a 230 e che spaziano dai produttori locali enogastronomici e di vari prodotti locali, al commercio florovivaistico e del giardinaggio, al food e alle varie realtà commerciali del territorio – afferma Giancarlo Scoppitto di Alterego Fiere -. Arricchita notevolmente la parte zootecnico-didattica e poi gli eventi collaterali del villaggio medievale che ricreerà uno spaccato di vita medievali animandola anche con laboratori“.

Tra i servizi messi a disposizione il bus navetta (gratuito) nei giorni 25, 26, 27 aprile e 1, 2, 3, 4 maggio, che fermerà in piazza Metastasio (La Fontina) e via Verri (scuole medie San Giuliano Terme) dalle 10:00 alle 14:00 ogni ora e dalle 14:00 alle 20:00 ogni mezz’ora. I bambini fino a 10 anni, le persone over 70 e le persone con disabilità con accompagnatore entrano gratuitamente. Consentito l’ingresso ai cani al guinzaglio.

I giorni ad ingresso gratuito e a pagamento

mercoledì 23 aprile: ingresso libero

giovedì 24 aprile: ingresso a pagamento (dalle ore 10:00 alle ore 23:00)

venerdì 25 aprile: ingresso a pagamento (dalle ore 10:00 alle ore 23:00)

sabato 26 aprile: ingresso a pagamento (dalle ore 10:00 alle ore 23:00)

domenica 27 aprile: ingresso a pagamento (1ª Giornata del territorio, ingresso gratuito ai residenti del Comune di San Giuliano Terme con la sola esibizione del documento di residenza)

lunedì 28 aprile: ingresso libero

martedì 29 aprile: ingresso libero

Mercoledì 30 aprile: ingresso a pagamento (dalle ore 10:00 alle ore 23:00)

Giovedì 1 maggio: ingresso a pagamento

Venerdì 2 maggio: ingresso libero (dalle ore 10:00 alle ore 23:00)

Sabato 3 maggio: ingresso a pagamento (dalle ore 10:00 alle ore 23:00)

Domenica 4 maggio: ingresso a pagamento (2ª Giornata del territorio, ingresso gratuito ai residenti del Comune di San Giuliano Terme con la sola esibizione del documento di residenza)

