A Pisa il convegno su Università e Meritocrazia del Partito Liberaldemocratico

PISA

PISA – Il Partito Liberaldemocratico di Pisa ha organizzato il 17 febbraio alla ex Stazione Leopolda, un incontro su Università e Meritocrazia come proseguimento della discussione sul sistema della formazione, iniziata nell’incontro di dicembre 2025 sulla proposta di riforma della scuola e come premessa ad un futuro incontro in cui presentare le proposte del partito sul sistema universitario e della ricerca. L’incontro ha affrontato il tema della meritocrazia e della valutazione nel sistema universitario italiano.



L’On. Luigi Marattin, segretario del Partito Liberaldemocratico, ha ricordato la sua proposta di trasformazione degli atenei in fondazioni a capitale pubblico, proposta che mira a far uscire il sistema universitario dal diritto amministrativo in modo da riuscire a garantire ai nostri atenei una vera indipendenza e maggiore libertà in temi di reclutamento e investimenti nella ricerca.

Il concetto di meritocrazia è stato al centro della discussione sul sistema universitario negli ultimi 20/30 anni, l’incontro è quindi partito da un’analisi del concetto dal punto di vista liberale presentata dal Prof. Pierluigi Barrotta, ordinario di Filosofia della Scienza presso l’Università di Pisa.

Negli interventi della Prof.ssa Alessandra Celletti, vice presidente dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), e del Prof. Paolo Miccoli (ex presidente dell’ANVUR), sono stati esposti i criteri con cui sono stati svolti gli ultimi esercizi di valutazione delle università e sono stati evidenziati alcuni temi da affrontare per migliorare lo sguardo sul nostro sistema universitario. Due temi importanti indicati sono stati la valutazione della didattica e l’integrazione nel sistema delle università telematiche che ad oggi forniscono il 20% dei laureati.

