Nuovo gruppo di cammino a Ponsacco: salute e socialità a passo di gruppo

PISA- Ha preso il via a Ponsacco il nuovo gruppo di cammino organizzato su impulso della Medicina dello Sport dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Per avere maggiori informazioni sull’iniziativa che va ad aggiungersi alle molte già attive su tutto il territorio aziendale è possibile contattare la Walking Leader Alina al numero 370-3443388.

“Camminare in compagnia – spiega Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport – è una delle attività più semplici, economiche, divertenti e alla portata di tutti. Studi scientifici hanno dimostrato come questa attività possa aiutare a rimanere o tornare in salute dal punto di vista non solo fisico, ma anche psicologico in considerazione dei vantaggi portati dalla socializzazione che una camminata di gruppo porta con sé. Una attività fisica regolare, soprattutto se praticata insieme ad altri contribuisce a ridurre stress, ansia e tendenza alla depressione. L’attività proposta, gratuita e socializzante è finalizzata alla prevenzione delle malattie e delle complicanze. Per aderire non serve certificazione medica ed è sufficiente presentarsi al punto di partenza agli orari che saranno indicati. A guidare ciascun gruppo è un cosiddetto “walking leader” ovvero una persona specificatamente formata per formare gruppi omogenei e consentire davvero a tutti di partecipare ed avere la proposta più adatta alla propria necessità di movimento”.

“Con l’occasione – continua Di Muro – ricordiamo che ogni martedì dalle 11 alle 12 è possibile presentarsi al servizio di Medicina dello Sport della propria zona, a Pisa il servizio è guidato dalla dottoressa Lara Braccini che ringrazio, per accedere senza prenotazione all’ambulatorio di counseling del movimento per avere informazioni sulla rete del movimento attiva nella nostra azienda e sulle modalità di accesso alle diverse opportunità di educazione all’esercizio fisico”.

Questo l’elenco dei gruppi di cammino attivati fino ad oggi in provincia di Pisa:

– Pisa Croce Rossa (WL Francesca 3296823449 – Giuseppina 3498150913)

– Pisa Pubblica Assistenza – Parco Europa (WL Maurizio 3409297112)

– Pisa Dipartimento di Prevenzione Galleria Gerace (WL Carla 3474366149)

– Pisa Cep-Barbaricina – Piazzale Donatello (WL Luigi 3480672713 – Carla 3343835878)

(da martedì 26 novembre ore 10)

– Ospedaletto Direzione USL Via Cocchi (WL Alessandro 3382437924)

– Pontedera Auser- Via Morandi (WL Giorgio 3485154597)

– Pontedera Ospedale Lotti (WL Paola 3395072131)

– Distretto Ponsacco (Walking Leader Alina 3703443388)

– Distretto Santa Maria a Monte (WL Alina 3703443388)

– Distretto Bientina (WL Alina 3703443388)

– San Giuliano Terme-Gruppo Ate (WL Michela 3470643867)

