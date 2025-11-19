Pisa porta la sua musica a Roma: la Cappella della Cattedrale al Giubileo dei Cori

Written by admin• 11:33 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- La Cappella Musicale della Cattedrale di Pisa parteciperà al Giubileo dei Cori e delle Corali a Roma, l’evento internazionale che il 22 e 23 novembre riunirà ensemble da tutto il mondo. Quaranta cantori, diretti dal Maestro Riccardo Donati, rappresenteranno la tradizione musicale pisana in due importanti appuntamenti.

Sabato 22 novembre – Omaggio a San Pancrazio

Il coro si esibirà dopo la Messa delle 18 nella Basilica di San Pancrazio, dove fino a pochi mesi fa ha servito come vicario parrocchiale l’Arcivescovo di Pisa, p. Saverio Cannistrà. Il concerto, che spazierà dal Rinascimento alla musica contemporanea, diventa così un ponte ideale tra Pisa e Roma, e un tributo alla comunità romana di origine del Vescovo.

Una tradizione millenaria

La Cappella Musicale pisana vanta origini antichissime: fondata ufficialmente nel 1556, affonda le radici nel XII secolo con i Canonici cantores che animavano le celebrazioni del Duomo con il canto gregoriano. Il repertorio spazia dal gregoriano al contemporaneo, con particolare attenzione alla polifonia rinascimentale e moderna. «Siamo parte integrante del patrimonio culturale di Piazza dei Miracoli», sottolinea Donati, «la nostra storia corre parallela a quella della città».

Domenica 23 novembre – Messa con il Papa

Il momento clou sarà la Messa corale in Piazza San Pietro, alla presenza del Pontefice, insieme a centinaia di coristi da tutto il mondo. Un’occasione unica per portare il nome di Pisa e della sua tradizione musicale su un palcoscenico internazionale.

