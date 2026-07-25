Written by Luglio 25, 2026 11:13 am Marina di Pisa, Pisa, Politica

Nuovo 118 a Marina di Pisa, Petrucci (FdI): “Promessa mantenuta”

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MARINA DI PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci (Fdi)

È stato inaugurato il nuovo presidio di emergenza-urgenza del 118 a Marina di Pisa, ospitato nei locali della ex Palp. Una struttura destinata a rafforzare l’assistenza sanitaria sul litorale pisano, soprattutto durante il periodo estivo, quando le presenze sul territorio aumentano sensibilmente.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è stato il consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci (Fratelli d’Italia), presente all’inaugurazione. “Oggi è una bellissima giornata per Pisa e il suo Litorale. Avevamo promesso in campagna elettorale nel 2023 l’apertura di questo servizio e oggi quella promessa è diventata realtà“, ha dichiarato.

L’area del litorale pisano conta circa 10mila residenti, ma nei mesi estivi arriva a ospitare tra le 60mila e le 80mila persone al giorno. Un contesto che, secondo Petrucci, rendeva necessaria la presenza di un presidio sanitario operativo 24 ore su 24 e dedicato alle emergenze.

La nuova postazione trova spazio presso la sede delle Farmacie Comunali, che hanno contribuito alla realizzazione del progetto attraverso la riqualificazione della struttura. L’intervento punta a colmare una carenza infrastrutturale del territorio: la vicina Casa di Comunità rappresenta infatti un punto di riferimento per la medicina territoriale e l’assistenza di base, ma non dispone di spazi destinati ai mezzi di soccorso.

Nella sede della ex Palp, invece, trovano ora collocazione le ambulanze e il personale dedicato alle attività di emergenza-urgenza, garantendo una risposta più rapida alle necessità sanitarie della popolazione residente e dei numerosi visitatori.

Petrucci ha inoltre evidenziato il percorso istituzionale che ha portato all’apertura del servizio. “Come Fratelli d’Italia abbiamo creduto fortemente in questo progetto e abbiamo portato la questione all’attenzione delle istituzioni competenti. Oggi, grazie all’impegno e alla convergenza di tutte le forze politiche e amministrative, possiamo festeggiare questo importante risultato“, ha concluso.

Last modified: Luglio 25, 2026
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