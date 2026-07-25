Written by Luglio 25, 2026 11:17 am Pisa SC

Doppio test per il Pisa. Oggi (ore 18) la sfida alla Juventus Next Gen, domenica la Pro Vercelli

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PISA – Dopo la presentazione della squadra a Courmayer il Pisa Sporting Club torna sul campo.

Si chiude con una due giorni dedicata al calcio il programma degli appuntamenti estivi al Centro Sportivo “Valdigne Mont Blanc” di Morgex.

Il primo impegno è in calendario oggi sabato 25 luglio con fischio d’inizio alle 18, quando andrà in scena il Test Match contro la Juventus Next Gen.

Domenica 26 luglio alla stessa ora, sarà invece la volta della sfida con la Pro Vercelli, ultimo appuntamento che chiuderà di fatto il calendario degli eventi ospitati dall’impianto valdostano.

Last modified: Luglio 25, 2026
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