Nuova perturbazione in Toscana, codice giallo esteso a venerdì 18 aprile

Written by admin• 6:16 pm• Attualità, Pisa

PISA – Una nuova perturbazione transiterà in Toscana tra il pomeriggio di giovedì e la mattina di venerdì 18 aprile, con piogge che localmente avranno carattere di rovescio o temporale. Interessati ai fenomeni saranno soprattutto il nord-ovest, le altre aree settentrionali e l’arcipelago.

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità che estende fino alle ore 13 di domani, venerdì 18, il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore nella Toscana nord-ovest, nel basso Valdarno, nei bacini di Reno e Bisenzio-Ombrone, in Mugello e Romagna toscana.

Codice giallo per mareggiate su costa nord e arcipelago, fino allo ore 6 della mattina di venerdì; mentre per vento forte il codice giallo sarà in vigore, sempre fino alle ore 6 di domani, sull’arcipelago dove, sin dal pomeriggio di oggi, si prevede una rotazione di venti a libeccio con raffiche fino a 70-90 km/h.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Last modified: Aprile 17, 2025