Guasto sulle linee telefoniche: problemi per raggiungere le sedi sanitarie di Pisa, Massa e Lucca

Written by admin• 3:47 pm• Attualità, Pisa

PISA – L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, a causa di un guasto generalizzato su linee telefoniche regionali, nella giornata odierna si registrano problemi a contattare i numeri fissi delle sedi sanitarie territoriali ed ospedaliere delle province di Pisa, Massa e Pisa.

Nessun problema, invece, per il servizio 118, di cui si occupa un altro gestore telefonico. I tecnici sono al lavoro per il ripristino dei servizi. L’Asl si scusa con la cittadinanza per le eventuali difficoltà incontrate, anche se legate a un guasto esterno all’Azienda.

Last modified: Aprile 17, 2025