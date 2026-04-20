Il Trio di Stato del Kazakistan per il Festival Fanny Mendelssohn ai Bagni di Pisa

Written by Redazione• 12:57 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il Forte Trio: Maxat Jussupov, Murat Narbekov e Timur Urmancheyev

SAN GIULIANO TERME – Venerdì 24 aprile, alle ore 21.00, per la XIII edizione del festival Fanny Mendelssohn nuovo appuntamento presso la Sala Granduca dell’Hotel Bagni di Pisa, sarà in scena il Forte Trio, Trio di Stato della Repubblica del Kazakistan composto da tre straordinari musicisti con una carriera consolidata che vanta concerti tenuti nelle più prestigiose sale di tutto il mondo Maxat Jussupov (violino), Murat Narbekov (violoncello) e Timur Urmancheyev (pianoforte).

In programma il potente Trio n.2 di Shostakovich e le Las Cuatro Estaciones Porteñas di Piazzolla. Il Forte Trio torna al Festival per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con Qazaqconcert e Astana Filarmonia. Al termine del concerto, “Sinfonia di assaggi salati” a cura dell’Hotel Bagni di Pisa.

Il Festival è realizzato con la collaborazione delle Associazione dimore Storiche, il sostegno di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze e il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Cascina e Vicopisano.

Info e biglietti www.fanymendelssohn.eu tel. 347 6371189 – 347 8509620, associazionefanny@gmail.com.

Last modified: Aprile 20, 2026