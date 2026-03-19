Nuova area a verde e parcheggio a Patrignone

Written by Redazione• 4:48 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – Una nuova area a verde attrezzata con giochi per i più piccoli e attrezzi per il fitness all’aperto destinate agli adulti e un parcheggio. Conto alla rovescia agli sgoccioli per un intervento importante e atteso dalla comunità di Patrignone, il borgo fra Molina di Quosa e Colognole adagiato lungo l’alveo del Serchio. L’investimento è di circa 270mila euro (Iva inclusa) e sarà finanziato con le risorse intercettate dall’amministrazione comunale partecipando a un bando regionale dedicato ai cosiddetti “parcheggi intermodali”. Già affidati i lavori, che inizieranno dopo Pasqua e si potranno per circa sei mesi.

“Con questo intervento diamo una risposta concreta a un’esigenza reale di Patrignone – dice il sindaco Matteo Cecchelli -. Non si tratta solo di creare nuovi posti auto, ma di restituire alla frazione uno spazio ordinato, accessibile e pensato per essere vissuto. Abbiamo voluto un intervento attento all’ambiente, alle nuove forme di mobilità, senza dimenticare le famiglie e le occasioni di socialità“.

La nuova infrastruttura sarà realizzata in una zona incolta, all’incrocio fra le vie Don Sturzo e Chiarini. L’area verde sarà attrezzata con giochi a molla, scivolo e altalena con doppia seduta e pavimentazione antitrauma per i più piccoli. Per i più grandi, invece, un’ellittica e altre attrezzature per l’allenamento all’aperto dedicati agli amanti del fitness. Lì sarà anche collocato un fontanello di acqua potabile oltre a panchine e cestini. Previste anche nuove piantumature di alberi in tutta l’area, incluso il parcheggio. Che sarà realizzato proprio a fianco e avrà una pavimentazione drenante ecosostenibile, con impianto d’illuminazione a led, videosorveglianza e un totale di 29 posti auto (di cui uno per diversamente abili, uno “rosa” per donne in gravidanza, uno per la ricarica elettrica delle auto e uno dedicato alla ricarica di e-bike e car-sharing) oltre a otto stalli per moto e scooter e una rastrelliera per le bici.

Nella foto: il sindaco Matteo Cecchelli a Patrignone, nell’area in cui sarà realizzato il nuovo parcheggio.

Last modified: Marzo 19, 2026