Written by Marzo 19, 2026 4:53 pm Pisa, Politica

La Città delle Persone: “Stop parcheggio Via Maccatella”

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PISA – I consiglieri comunali de La città delle Persone Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo accolgono con favore la decisione del Comune di Pisa di non procedere con il parcheggio previsto in via Maccatella, in zona Piagge.

È una scelta corretta ed inevitabile, arrivata dopo il lavoro svolto e stimolato dalle minoranze in commissione consiliare e, sopratttto, dopo la mobilitazione di tanti cittadini e residenti che hanno chiesto con forza di non sacrificare altro verde“, dichiarano i consiglieri. “Noi abbiamo sempre sostenuto pubblicamente una posizione chiara: sì a un campo da basket e a spazi di socialità e sport per il quartiere, no a un parcheggio che avrebbe impermeabilizzato l’area e sottratto un patrimonio ambientale e di vivibilità alle Piagge”. Secondo La città delle Persone, la decisione conferma che “la città chiede una mobilità diversa e una pianificazione più coerente: non interventi a casaccio che inseguono ogni volta nuovi posti auto, ma un piano generale su sosta e trasporto che riduca la pressione delle auto e migliori la qualità dello spazio pubblico“.

Per questo i consiglieri chiedono ora un passaggio conseguente e trasparente: “Non basta fermarsi negli annunci: il parcheggio va cancellato formalmente anche dagli atti e dai documenti di programmazione, così da evitare che la previsione resti appesa e possa riemergere domani”. Concludono: “Adesso si proceda spediti su ciò che serve davvero al quartiere: verde, sport, sicurezza degli spostamenti, manutenzioni e servizi, con un confronto stabile con chi vive le Piagge ogni giorno“.

Last modified: Marzo 19, 2026
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