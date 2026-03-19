La Città delle Persone: “Stop parcheggio Via Maccatella”

Written by Redazione• 4:53 pm• Pisa, Politica

PISA – I consiglieri comunali de La città delle Persone Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo accolgono con favore la decisione del Comune di Pisa di non procedere con il parcheggio previsto in via Maccatella, in zona Piagge.

“È una scelta corretta ed inevitabile, arrivata dopo il lavoro svolto e stimolato dalle minoranze in commissione consiliare e, sopratttto, dopo la mobilitazione di tanti cittadini e residenti che hanno chiesto con forza di non sacrificare altro verde“, dichiarano i consiglieri. “Noi abbiamo sempre sostenuto pubblicamente una posizione chiara: sì a un campo da basket e a spazi di socialità e sport per il quartiere, no a un parcheggio che avrebbe impermeabilizzato l’area e sottratto un patrimonio ambientale e di vivibilità alle Piagge”. Secondo La città delle Persone, la decisione conferma che “la città chiede una mobilità diversa e una pianificazione più coerente: non interventi a casaccio che inseguono ogni volta nuovi posti auto, ma un piano generale su sosta e trasporto che riduca la pressione delle auto e migliori la qualità dello spazio pubblico“.

Per questo i consiglieri chiedono ora un passaggio conseguente e trasparente: “Non basta fermarsi negli annunci: il parcheggio va cancellato formalmente anche dagli atti e dai documenti di programmazione, così da evitare che la previsione resti appesa e possa riemergere domani”. Concludono: “Adesso si proceda spediti su ciò che serve davvero al quartiere: verde, sport, sicurezza degli spostamenti, manutenzioni e servizi, con un confronto stabile con chi vive le Piagge ogni giorno“.

Last modified: Marzo 19, 2026