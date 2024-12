Edilizia Popolare. Consegnate dal Sindaco Michele Conti le chiavi di diciotto appartamenti in Via Arno nel quartiere di Porta Nuova

Written by admin• 8:47 am• Attualità, Pisa

PISA – Lunedì 23 dicembre sono state consegnate dal Sindaco Michele Conti le chiavi di diciotto nuovi appartamenti in via Arno nel quartiere di Porta Nuova.

“Lunedì 23 dicembre c’è stato un nuovo insediamento nelle nuove costruzioni di case popolari e canone concordato nel quartiere di Porta Nuova“, afferma il Sindaco Michele Conti.

“I lavori per i primi due edifici di nove appartamenti ciascuno sono terminati e abbiamo consegnato le chiavi a diciotto famiglie che avevano presentato la domanda poco tempo fa. Si tratta di nuovi alloggi tutti a norma a risparmio energetico, un altro importante traguardo per l’edilizia residenziale pubblica, con una serie di cantieri ancora in corso in altri quartieri della città. Contiamo nelle prossime settimane di assegnare altri alloggi e contribuire a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini“, conclude il Sindaco.

