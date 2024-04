”Non ti scordar di me”: evento organizzato dalla Croce Rossa di SGT da non perdere all’Agrifiera

Scritto da admin• 9:04 am• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTASSERCHIO– Il Comitato della Croce Rossa Italiana di San Giuliano Terme OdV Pontasserchio è lieto di invitare la cittadinanza alla presentazione del nuovo progetto “Non ti scordar di me“. L’evento si terrà il 25 aprile 2024, alle ore 18 presso la Sala Congressi dell’Agrifiera di Pontasserchio.

Il progetto “Non ti scordar di me” mira a migliorare la salute e il benessere delle persone affette da patologie croniche e neurodegenerative quali Alzheimer, demenza senile, Parkinson e sclerosi multipla, rispondendo così al crescente bisogno della comunità per servizi sociosanitari integrati.

“Questa iniziativa riflette l’impegno del nostro comitato a migliorare la qualità della vita nella nostra comunità, non solo oggi ma anche per il futuro” ha affermato Nicola Molea, Presidente del Comitato.



La presentazione offrirà una panoramica delle attività e dei servizi offerti attualmente e di quelli che saranno disponibili nella nuova sede del Comitato CRI di San Giuliano Terme OdV Pontasserchio. La nuova struttura si svilupperà su una superficie di oltre 500 mq (negli spazi della ex carrozzeria Colombini, già in fase di demolizione), sarà costruita secondo criteri di bio-architettura e utilizzerà fonti di energia rinnovabile (fotovoltaico e solare termico).

La presentazione del 25 aprile sarà parte di una serie di attività curate dalla Croce Rossa all’interno del programma dell’Agrifiera, dal 20 aprile al 01 maggio. Presso il proprio stand la C.R.I. offrirà momenti di formazione sulle buone pratiche da mettere in atto per essere cittadini consapevoli (come la preparazione dei kit di emergenza), nonché dei brevi corsi (con rilascio di attestato) sulla disostruzione delle vie aeree e sulla rianimazione cardiopolmonare (Basic Life Support Defibrillation, BLSD).



