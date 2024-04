E’ tutto pronto all’Agrifiera di Pontasserchio per la prima giornata del territorio

Scritto da Antonio Tognoli• 9:01 am• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Domenica 21 Aprile sin dalla mattinata un ricco programma da non perdere all’interno dell’Agrifiera di Pontasserchio

PONTASSERCHIO – Pronti per la prima giornata del territorio di domenica 21 aprile per Agrifiera, con un ricco programma con presentazione di libri e una lunga scelta di eventi per lo svago e per imparare, come sempre dedicati ai più grandi e i più piccini.



In sala convegni dalle ore 10-13: Presentazione libro “In due si indaga… (e si ammazza) meglio – Malvaldi & Bruzzone parlano dei loro gialli”, presentazione a cura di Marco Malvaldi, introduzione di Vladimiro Rossi. Alle ore 17 presentazione della pubblicazione della Società toscana di Scienze naturali, a 150 anni dalla fondazione: “Giovanni Arcangeli e Sigismondo de Bosniaski, due illustri scienziati cittadini di San Giuliano Terme”, saranno presenti Prof. Paolo Roberto Federici, Presidente società toscana di Scienze naturali e curatore della pubblicazione e il dottor Roberto Narducci, micologo e curatore della pubblicazione.

Presso l’Area Agripicnic alle ore 10.30 il workshop con i laboratori di Kokedama: “Scopri l’arte giapponese delle piante sospese”; per informazioni e iscrizioni: 3666484056email: info@flyinggarden.it. Nell’

Area AgriHorse dalle ore 10 alle 12.30 e alla 14.30: giri pony e giri cavallo a cura dell’ asd In Battaglino e Centro ippico Unicorno. All’Arena centrale alle ore 11.00: Gimkana Junior, seguire prove di Gimkana Senior e dimostrazioni equestri. Dalle ore 14.30 alle 17: Dimostrazioni dei gruppi equestri presenti: I Butteri di Aria di Maremma; Pony games del centro Ippico In Battaglino asd, volteggio con il Centro Ippico L’Unicorno asd, dimostrazione equestre del Centro Ippico in Battaglino, giochi equestri: “La quintana”, spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani, gruppo equestre No artri de cavalli, asd N’groppa ar ciuo di Lavinia Brandi. Area Sunrise “Falconeria”: esposizione e didatticaEsibizione ginnica a cura della polisportiva di Asciano dalle

ore 11 alle 13 Spazio AgriArena, mentre dalle ore 16 alle 18 si terrà la presentazione del Musical “Cats” e a seguire festa caraibica a cura della scuola di danza Ciclone latino di San Giuliano Terme. Info: www.ciclonelatino.com Cell. 338.9278042. Alle ore 18.30: intrattenimento Cielo blues band presenta Leonardo Ferri. All’Area AgriDance dalle ore 10-12.30: apertura Line Dance “Special principianti” a cura della ASD Western Soul e dalle ore 14-19: Country Line Dance a cura della ASD Western Soul; info: Ilaria www.westernsoul.it 339 6969437.

Non mancheranno poi i momenti formativi dell’Area tree climbing alle ore 16 con il laboratorio per bambini a cura di Lorenzo Brizzi a tema “La crescita degli alberi”. Si ricorda dell’ingresso gratuito per i residenti del comune di San Giuliano Terme, in occasione delle Giornate del territorio, con la sola esibizione del documento di residenza.

Last modified: Aprile 21, 2024